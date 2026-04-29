AI需求爆發 科技電信事業三大引擎驅動 台灣大宣示進入黃金十年

台灣大哥大今（29）日指出，在人工智慧（AI）加速企業需求爆發下，2025年台灣大繳出亮眼成績單，合併營業利益創14年新高、稅後淨利創9年新高、每股盈餘達4.77元創7年新高，在科技電信事業三大引擎驅動下，整體營運規模與價值結構升級，台灣大正式進入黃金十年，加速朝區域級科技電信公司邁進。

台灣大哥大總經理林之晨表示，隨著AI加速重塑產業格局，台灣大持續運用 Telco（電信本業）、Telco+（企業事業）、Telco+Tech（科技電信事業）三大引擎，打造以生態系為核心的整體作戰編制，並串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域的市場覆蓋與協同效應。同時，藉由台灣大虛擬資產交易所TWEX、電信金融及品牌電商等主力發展中的新科技事業，將用戶、通路與數據能力轉化為可規模化的新營收來源，為台灣大迎向下一個黃金10年，打造更強勁的成長動能。

台灣大「超人計畫」進入第二年，大數據模型銷售系統「萬能大麥」，帶動締結率增幅達20%；即時回應用戶需求的「客服小麥」自助率與滿意度雙雙達97%。AI 已從導入工具進化為驅動台灣大營運效能的核心動能，並進一步轉化為可對外輸出的企業解決方案。

在永續治理方面，總經理林之晨強調，未來幾年，台灣大也將以綠電使用比例與減碳進度建立獨門優勢，2025年再生能源比例達到 RE19%，今年並將啟動「綠電共享」機制，開創綠電服務新營收，協助價值鏈夥伴取得綠電，共同推進RE100進程，將減碳能力由企業內部延伸至產業生態系。

台灣大財務長張家麒表示，董事會於3月13日決議發放每股現金股利4.8元，創2019年以來新高，年增7%，以近期股價計算，現金殖利率約4.5%。2020年至2025年間，電信服務營收自450億元成長至639億元，增幅達42%，合併營收自1329億元成長至1988億元，累計成長放大50%，合併營業利益由161億元提升至215億元，成長幅度達34%。2026年首季動能持續強勁，電信營業利益年增20%；若排除去年同期一次性影響項目，稅後淨利年增達17%，每股稅後獲利（EPS）為1.37元，居三大電信之冠。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，2025年台灣大核心電信本業持續加速正向成長，行動服務營收自2023年起擴大領先同業，5G 資費升級帶動結構性成長，2025年5G用戶貢獻占整體行動服務營收比重達68%，帶動智慧型手機每用戶貢獻度（ARPU）年增3%。

在提升網路韌性方面，台灣大以「星地整合」強化基礎通訊能力，與AST SpaceMobile簽署合作備忘錄，推進手機直連衛星（D2C）技術落地。台灣大也持續擴大Taiwan Mobility布局，透過 MyCharge深度整合USPACE、WeMo等共享移動服務，串聯充電、停車與智慧移動場景，推進生態系發展。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大不只提供行動、固網等電信基礎與數位韌性服務，更進一步輸出企業在 AI 時代最需要的「升級能力」。展望未來，AI升級將成為企業的普遍需求，台灣大於自身橫跨電信、零售、客服、研發與後勤等真實的營運場景中落地 AI ，再將成熟能力轉化為可對外輸出的企業解決方案，形成具規模、可持續的商業模式。同時，台灣大也加速推進AIDC與算力布局，引進市場領先的 輝達算力基礎設施，正式推出AI算力服務。

台灣大以AI作為核心引擎，持續推進Telco+Tech科技電信事業規模放大，台灣大品牌暨公關副總經理吳嘉玲表示，不計算 momo 的「新科技電信事業」，在2026年第一季整體營收年增 32%，尤其直接面向用戶的應用場景動能明顯領先市場，帶動整體成長表現。

面對AI時代的新競局，台灣大結合 Agentic AI 從內部全面升級到賦能客戶，並在企業AI升級的巨大需求帶動下，Telco、Telco+、Telco+Tech三大引擎持續偕同成長，同時，搭配企業AI升級需求加速湧現，已正式開啟台灣大的黃金10年新階段；在推進AI場景應用同時挹注營收與獲利，台灣大也持續強化永續治理、優化經營體質，並為各利害關係人創造最大價值。