藍新科技今宣布攜手日本AFTEE先享後付，拓展BNPL先買後付市場

藍新科技旗下第三方支付領導品牌「藍新金流」今（29）日宣布與日本金融科技領導品牌「AFTEE先享後付」合作，進一步擴大藍新金流在先買後付的收款版圖。

藍新科技指出，透過雙方策略結盟，消費者無需持有信用卡或註冊會員，即可享有順暢且彈性的分期付款體驗；商家則可提升交易成功率、優化營運效能並且降低對帳成本。藍新金流首波將鎖定「高單價」與「高流動性」兩大應用場景，引領多元收款新趨勢。

根據趨勢調查報告指出，亞太地區先買後付市場規模預估於未來五年持續增長，已成為不可忽視的新興金融服務。藍新集團深耕金流領域多年，早已於三年前展開布局，此次與品牌「AFTEE先享後付」強強聯手，正是為了滿足消費者對於支付速度與高度便利性的核心需求。

藍新科技總經理鍾興博表示：「隨著全球支付行為演化，無需信用卡的分期付款服務進入高成長期，『AFTEE先享後付』嚴謹的風控技術，能為商戶吸引近200萬名追求靈活調度資金的潛在客群，透過導入多元支付工具，為合作商戶開啟全新的數位商機。」

藍新集團合作商戶逾40萬間商家，從大型連鎖品牌至中小型獨立店家，涵蓋線上與實體生態系。本次合作首波針對「高單價」與「高流動」消費場景，提供優質支付體驗。首先，高單價場景（旅遊、消費電子產品）：透過彈性分期降低消費者對大額支出的門檻，有效推升成交率。

第二，高流動性場景（餐飲、娛樂、交通）：消費者僅需數秒即可完成支付，大幅提升整體結帳流暢度，協助店家節約營運效能。另外，亦為週期性商家（美容美體）提供服務，讓定期收款化繁為簡，商家無需追蹤逐筆交易，大幅降低人力對帳成本。