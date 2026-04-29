東元強攻東南亞 AI 資料中心商機 子公司安達康馬來西亞檳城新廠啟用

東元（1504）搶攻東南亞電力商機，旗下子公司安達康科技29日於馬來西亞檳城舉行裝甲式匯流排新廠（TECOBAR SMART POWER SOLUTION SDN. BHD.）開幕典禮。

東元集團董事長利明献指出，檳城作為東南亞電子與製造業重鎮，新廠啟用象徵東元成功整合集團資源，切入國際雲端客戶、資料中心及製造業電力基礎建設供應鏈，提升全球競爭力。

安達康檳城新廠坐落於東元檳城產業園區，投資金額約新台幣3.7億元，占地3.5公頃，規劃年產能達40萬米匯流排。該廠定位為支援東協與全球市場的重要生產據點，主要研發製造應用於AI資料中心及高算力環境的高效能裝甲式匯流排，產品已通過IEC與UL國際認證。

開幕典禮政商雲集，包括馬來西亞投資發展局（MIDA）檳城總監Muhammad Ghaddaffi Sardar Mohamed、台北經濟文化辦事處代表連玉蘋、檳城州議員王麗麗、彭心慈及檳城台灣商會會長黃惠鈴均出席。

MIDA檳城總監Mr. Mohamed致詞表示，樂見東元深耕投資，帶動在地電力產業鏈與高科技發展，協助在地半導體廠建廠工程獲得高品質服務，吸引更多國際大廠進駐馬來西亞。

連玉蘋則強調，台灣與馬國產業具高度互補性，台商已是馬國推動AI轉型的重要夥伴，期盼新廠能創造雙方互利共榮。黃惠鈴指出，此投資案將凝聚台商力量，促進區域產業鏈串聯，為檳城高科技產業注入新動能。

面對AI與雲端需求爆發，電力基礎設施升級成為剛性需求。安達康董事長林達文說明，新廠將整合台灣模鑄式匯流排與馬來西亞裝甲式匯流排兩大製造基地，形成區域協同布局。

利明献強調，東元將發揮在地製造與快速交付優勢，深耕資料中心、半導體及智慧製造等關鍵領域，掌握能源轉型與數位經濟商機。

安達康於2003年加入東元集團，並在2012年創立TECOBAR品牌，產品廣泛應用於全球電廠、交通及高科技產業，在台灣市場占有率達41%。公司表示，此次檳城新廠同步導入智慧製造與綠色製程，配置能源管理系統，在擴產之餘同時落實ESG永續經營方針。