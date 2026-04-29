AI需求強勁帶動成長 慧榮第1季營收創歷史新高

慧榮科技今日公布2026年第1季財報，營收為3億4,211萬美元，創下歷史新高。營收較前一季成長23%，與前一年同期相比巨幅成長105%。第一季毛利率47.2%，稅後純益5385萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)純益1.58美元(約新台幣51元)。

慧榮首季在NAND與DRAM嚴重缺貨下，三大產品線營收仍逆勢大幅成長。Edge和企業級SSD控制晶片雖然較前一季微幅減少5%-10%，但相較於去年同期，大幅成長40%-45%；嵌入式eMMC與UFS控制晶片較上一季成長30%-35%，與去年同期相比，則大幅成長140%-145%；Ferri車用儲存產品和企業級開機碟解決方案成長幅度最大，單季成長達205%-210%，相較於去年同期，更是巨幅成長高達755%-760%。

慧榮總經理苟嘉章表示，慧榮第一季無論在營收、毛利或營業利益率的表現皆超乎預期，強勁的成長動能主要來自嵌入式eMMC和UFS控制晶片，以及Ferri車用儲存產品和企業級開機碟解決方案。

他接著說，儘管整體智慧型手機市場因記憶體與儲存元件成本上升而走弱，慧榮的嵌入式eMMC和UFS控制晶片因市佔率持續提升，單季營收成長逾30%，年增更超過140%。我們的Ferri車用儲存和企業級開機碟解決方案無論在季增或年增方面皆顯著成長，主要受惠於新款Ferri車用儲存產品放量，以及企業級開機碟在AI基礎設施和GPU客戶逐步擴大導入。

SSD控制晶片方面，營收雖因季節性因素呈現季減，但隨著新一代PCIe Gen5控制晶片開始貢獻營收，由於該產品平均銷售單價較前一代顯著提升，帶動45%的年增。此外，企業級MonTitan SSD控制晶片將於本季提前進入出貨階段，客戶的產品將於今年下半年開始放量，終端客戶包括5家全球一線的雲端服務供應商(CSP)，其中二家位於美國，三家位於亞洲。整體而言，第1季各產品線接交出亮眼的成績，除了提升各應用市場的佔有率，也同步拓展企業級與AI新的應用領域，相關投資已逐步發酵，為今年和未來成長帶來強勁動能。

展望未來，苟嘉章表示：「2026對我們來說會是關鍵的一年！第一季的亮眼表現已為全年的發展打下穩定基礎。公司將持續提升市佔率、拓展客戶與產品組合，並積極布局邊緣AI、雲端AI裝置，以及AI基礎設施等大型且高速成長的市場。我們幾乎在各產品線都有多項新品布局，預計在今年皆會陸續放量，包括全新4 通道PCIe Gen5 Edge SSD控制晶片、多款應用於行動、物聯網與車用的嵌入式eMMC、UFS控制晶片，Ferri 車用儲存產品的新案以及企業級新產品如MonTitan SSD控制晶片與企業級開機碟解決方案。

從目前在手訂單來看，預期 2026 年的強勁動能將延續至第二季，隨著新專案持續放量與市佔率提升，將帶動全年營收逐季成長。我們亦受惠於過去數年投資所累積的成果，預期在市佔率擴大及企業級與資料中心市場持續拓展的帶動下，營收與獲利可望維持穩健成長。

慧榮預估今第2季營收將介於3.93億美元至4.11億美元，季增15%~20%，年增98%~107%，毛利率介於48.5%至49.5%。