AWS 與 OpenAI 宣布擴大合作 三大產品導入 OpenAI 新模型與代理功能

隨著企業加速導入AI代理技術，雲端服務業者（CSP）力拚企業AI代理（AI Agent）市場，Amazon雲端服務（AWS）28日宣布與OpenAI深度合作，導入OpenAI三項產品，企業可直接在AWS使用OpenAI模型，並結合程式碼生成工具與AI代理技術，加速應用開發與自動化部署。

AWS 28日舉辦「AWS未來展望」論壇，宣布與OpenAI的深度合作。首先，OpenAI模型引入Bedrock，讓企業可以直接用既有AWS架構存取先進 AI，不用額外建設系統或改變安全機制，大幅降低導入門檻，也更容易控管成本與資料安全。

其次，OpenAI的Codex也進入Bedrock，可提供自動寫程式的能力，企業可在熟悉的開發環境中協助產生與優化程式碼。加快產品開發速度、減少錯誤，提升整體效率。

AWS推出基於OpenAI的Amazon Berrock Managed Agents，讓企業能建立自動化AI助手，處理像客服、資料分析或流程管理等任務。這些代理具備長時間運作與穩定執行能力，有助於企業降低人力成本並提升營運效率。