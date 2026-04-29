台積電出清 Arm 持股 公司完整說明來了

台積電（2330）今日公告代子公司TSMC Partners Ltd.公告處分Arm Holdings plc股票，交易日期：115/4/28~115/4/29，依據台積電公告已全數出清ARM持股。台積電說明處分之具體目的為處分股權投資。按照台積電先前公告認股價格換算兩次出售持股均價而言，每股收益分別達4.1倍、2.34倍以上，投資相當成功也引發外界關注，對於此議題，回應本報記者提問出清ARM持股議題，台積電今日指出，「此次處分股權為台積公司基於財務投資規劃策略所作出的投資目標調整。」

台積電今日公告處分Arm Holdings plc ("ARM")之股票交易日期：115/4/28~115/4/29，依公司核決權限辦理民國115年04月25日交易數量、每單位價格及交易總金額，以每股207.65美元處分111萬784股，交易總金額2.31億美元，保留盈餘影響數約1.74億美元（約新台幣54.84億元）。

台積電先前一次處分ARM持股是在2024年3月21日，交易日期：113/2/21~113/2/21，交易數量、每單位價格及交易總金額：850,000股；119.47美元；1.02億美元。當時也說明為處分股權投資。

過去2023年9月14日ARM敲定定價每股51美元發行美國存託憑證（ADSs）於美國那斯達克Nasdaq掛牌交易。當時台積電董事會通過1億美元內認購股票並補充公告取得ARM0.2%股權（金額9,999萬9,984美元，每股51美元）聯發科（2454）當時也公告2,500萬美元，持有0.05%股權。