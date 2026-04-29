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台積電處分股權投資 每股207.65美元全數出清 ARM 持股
台積電（2330）今日公告代子公司TSMC Partners Ltd.公告處分Arm Holdings plc股票，交易日期：115/4/28~115/4/29依據台積電公告已全數出清ARM持股。台積電說明處分之具體目的為處分股權投資。按照台積電先前公告認股價格換算兩次出售持股均價而言，每股收益分別達4.1倍、2.34倍以上。
台積電今日公告處分Arm Holdings plc ("ARM")之股票交易日期:115/4/28~115/4/29依公司核決權限辦理民國115年04月25日交易數量、每單位價格及交易總金額，以每股207.65美元處分111萬784股，交易總金額2.31億美元，保留盈餘影響數約1.74億美元（約新台幣54.84億元）。
台積電先前一次處分ARM持股是在2024年3月21日，交易日期：113/2/21~113/2/21，交易數量、每單位價格及交易總金額：850,000股；119.47美元；1.02億美元。當時也說明為處分股權投資。
過去2023年9月14日ARM敲定定價每股51美元發行美國存託憑證（ADSs）於美國那斯達克Nasdaq掛牌交易。當時台積電董事會通過1億美元內認購股票並補充公告取得ARM0.2%股權（金額9,999萬9,984美元，每股51美元）聯發科（2454）當時也公告2,500萬美元，持有0.05%股權。
回顧2010年ARM公司以及台積電共同宣布簽訂長期合約，在台積製程平台上擴展ARM系列處理器以及實體智財設計(physical IP)的開發。從目前的技術世代延伸到未來的20奈米製程，以ARM處理器為設計核心並且採用台積製程，雙方共同的系統單晶片應用客戶，將會獲致最佳的產品效能。
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