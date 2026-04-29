鴻海董事長劉揚偉 全力支援全球客戶加速 AI 部署、引領 AI 基建

鴻海（2317）營業報告書出爐，董事長劉揚偉表示，展望2026年，儘管全球經濟成長預估維持3%的溫和水準，但AI基礎設施支出預期將保持雙位數的高速成長。鴻海將依託領先的自動化製造能力與全球供應鏈網絡，全力支援全球客戶加速AI部署。

他指出，挑戰總會存在，但鴻海的腳步從不停歇。「我們將持續推進「3+3+3」轉型策略，深化技術布局，並引領AI基礎建設，共創長期價值。」

他說，2025年，全球科技產業面臨劇烈的結構性震盪。在地緣政治角力加劇、全球關稅政策升溫，以及總體經濟環境高度不確定的多重考驗下，企業營運面臨前所未有的挑戰。然而，危機亦是轉機隨著全球主要雲端服務供應商（CSP）大幅擴張人工智慧（AI）資本支出，產業投資重心已明確從終端消費市場，轉向以「算力」為核心的雲端基礎建設。

面對波詭雲譎的外部環境，他說，鴻海並未卻步，不僅成功抵禦了關稅變動與供應鏈重組的衝擊，更繳出了逆勢成長的亮眼成績單。這份成果，歸功於全集團九十萬名同仁在全球各個角落的齊心協力與韌性拼搏，更是我們持續為股東創造卓越價值的最佳證明。

他指出，關稅與地緣政治已不再是短期的成本變數，而是供應鏈重整的長期驅動力。鴻海憑藉多年深耕的全球製造版圖與「BOL （Build、Operate、Localize）區域營運模式」，展現了無與倫比的調整彈性。

在AI基礎設施領域，鴻海提供從關鍵零組件、模組設計、液冷散熱技術到整機與機櫃整合（Server/Rack）的完整解決方案。集團每年投入逾新台幣 1,000 億元於研發（約占營收 1.5%–2%），聚焦 AI高效能散熱、智慧製造自動化及電動車關鍵模組，以深厚的工程底蘊支撐算力時代的龐大需求。同時，在「3+3+3」策略指引下，數位健康、半導體與低軌衛星等新興事業亦穩步推進，持續形塑多元成長曲線。

針對半導體晶片、高速連接器與精密機構件等關鍵原料，鴻海透過策略合作與多元供應來源布局，持續強化供應鏈韌性並嚴謹控管相關風險。面對匯率波動與全球政經環境的不確定性，鴻海亦持續完善財務避險機制並優化產能配置，以提升整體營運韌性，確保在不同市場情境下，仍能維持營運效率與穩健獲利。