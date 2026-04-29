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出清Arm持股 台積電：投資標的調整
台積電子公司TSMC Partners出清安謀（Arm）所有持股，台積電表示，這次處分股權為台積電基於財務投資規劃策略，所作出的投資標的調整。
台積電今天代子公司TSMC Partners公告，以每股207.65美元處分111萬784股安謀（Arm）股票，交易總金額2.31億美元，保留盈餘影響數約1.74億美元，約新台幣54.84億元。
經過這次處分後，台積電已無持有Arm股票。台積電表示，這次處分股權為台積電基於財務投資規劃策略，所作出的投資標的調整。
軟銀集團旗下矽智財（IP）廠Arm於2023年9月在那斯達克掛牌上市，初次公開募股（IPO）定價每股51美元。台積電當時斥資近1億美元，參與Arm的IPO，取得約0.2%股權。台積電於2024年2月處分85萬股Arm股票，交易總金額1.02億美元，回收成本。這次進一步出清Arm持股。
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