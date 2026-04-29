志聖率隊 G2C+聯盟 參與台積電慈善基金會積木營

G2C+聯盟成員志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）28日受邀參與台積電（2330）慈善基金會與台積電先進封裝技術服務（APTS）舉辦的「科普實驗室 Action！積木營」，透過志工陪伴與互動教學，協助學童以積木認識半導體與先進封裝概念，展現企業投入教育扎根與社會共好的行動力。

該活動以「積木 × 科技 × 創造力」為主軸，將抽象的晶片封裝、晶片堆疊與Chiplet概念轉化為可視化、可操作的學習體驗。孩子們透過積木組裝與團隊挑戰，理解不同功能模組如何分工整合，也在過程中培養邏輯思考、問題解決與團隊合作能力。

G2C+聯盟表示，企業永續不僅體現在產業技術升級，也應回應在地教育與人才培育需求。此次受邀參與活動，除投入志工資源，也希望讓更多學童有機會接觸科技知識，在心中種下探索工程與創新的種子。

G2C+聯盟表示，將持續支持科普教育與公益活動，透過產業資源連結教育現場，縮短知識落差，實踐企業永續與社會共好的長期承諾。