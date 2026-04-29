鴻海：AI基建支出雙位數成長 支援客戶加速部署

鴻海將於5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在致股東營運報告書中指出，今年人工智慧AI基礎設施支出，預期將保持雙位數百分點高速成長，鴻海將憑藉自動化製造能力與全球供應鏈網絡，全力支援全球客戶加速AI部署。

劉揚偉表示，全球主要雲端服務供應商（CSP）大幅擴張AI資本支出，產業投資重心已明確從終端消費市場，轉向以「算力」為核心的雲端基礎建設。

在AI基礎設施領域，劉揚偉指出，鴻海集團提供從關鍵零組件、模組設計、液冷散熱技術到整機與機櫃整合（Server/Rack）的解決方案。他表示，鴻海集團每年投入超過新台幣1000億元於研發（約占營收1.5%至2%），聚焦AI高效能散熱、智慧製造自動化及電動車關鍵模組。

談到關稅與地緣政治影響，劉揚偉指出，已不再是短期的成本變數，而是供應鏈重整的長期驅動力，鴻海透過全球製造版圖與BOL（Build Operate Localize）區域營運模式，透過跨區域產能靈活調度、深化在地採購，化解單一國家關稅政策變動的風險，鴻海正從傳統製造代工，蛻變為「科技製造平台服務公司」。

針對半導體晶片、高速連接器與精密機構件等關鍵原料，劉揚偉表示，鴻海集團透過策略合作與多元供應來源布局，持續強化供應鏈韌性並嚴謹控管相關風險。

面對匯率波動與全球政經環境的不確定性，劉揚偉表示，鴻海集團持續強化財務避險機制及產能配置，提升整體營運韌性，確保在不同市場情境下，仍能維持營運效率與穩健獲利。