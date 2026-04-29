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雲端群雄爭霸戰 搶算力也搶用戶
雲端服務供應商（CSP）積極布建AI基礎建設之際，OpenAI、Google、Meta、亞馬遜AWS、Anthropic等巨頭也積極擴大搶市，引領市場進入戰國時代，雲端大咖不僅搶算力，還要搶訂閱用戶。
目前各大CSP不僅提供AI算力，更搶AI用戶訂閱，使得AI伺服器供給仍呈現供不應求情況。業界指出，CSP大廠與ODM大廠都已進入開發一至二年後的AI伺服器新機種，今年到明年訂單動能幾乎都已排定。
AI伺服器需求持續發燒，帶動記憶體、被動元件及PCB等關鍵零組件跟著旺，關鍵元件漲價、缺貨聲浪四起，CSP大廠紛紛親自向供應商鞏固料件，確保AI算力能準時到位。
OpenAI、Google、Meta、亞馬遜AWS、Anthropic等北美CSP大廠投資AI建設仍不停歇，業界推估，今年全球前五大CSP廠總資本支出可能創下高達7,000億美元的歷史紀錄，就連先前被市場質疑自由現金流負值的甲骨文也喊出加碼投資AI布局，推動AI伺服器需求動能向上成長。
不過，AI算力與AI用戶兩項指標已經呈現正關聯，也讓市場進入戰國時代。
業界分析，AI算力增加，能讓CSP訂閱用戶得到更快、更好的AI體驗，各大CSP廠除了強化AI模型發展，也兼顧AI算力增加，確保訂閱用戶持續成長，帶動現金流。一旦訂閱用戶流失，使自家AI投資動能下降，可能會在短期間從AI戰場淘汰出局。
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