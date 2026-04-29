面板雙虎高階技術轉型 刻不容緩

面板紅鏈強勢崛起，已徹底扭轉全球顯示面板產業競爭格局，群創（3481）、友達（2409）難敵陸企的成本優勢，不得不縮減通用型面板產能，以避開LCD價格戰，轉向車用、醫療、Mini LED及Micro LED等技術競賽和高值化應用，加速轉型腳步以圖存。

為擺脫面板景氣劇烈循環挑戰，友達董事長彭双浪表示，近年持續推動轉型，並一路從「價值轉型」、到「雙軸轉型」，再轉換到「三大營運支柱」的布局策略，已展現在業績表現上，2025年非顯示器的智慧移動、垂直場域應用已占逾四成營收，今年將挑戰過半。

群創董座洪進揚揭露，積極轉型科技解決方案供應商，聚焦三大轉型支柱：發展扇出型面板級封裝先進封裝技術、深化CarUX車用智慧座艙解決方案、及活化資產與優化高毛利產品結構。