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顯示器紅潮崛起 台日韓難抗衡

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

顯示器產業紅潮壯大，不僅先從面板製造稱霸，索尼（Sony）、Panasonic等日本大廠也相繼出售電視品牌、或分拆歐美地區的電視品牌行銷、銷售與物流業務。

研調機構Omdia顯示研究總經理謝勤益直言，現今的中國大陸電視市場，外資品牌已經毫無空間。放眼全球電視產業鏈，更是幾乎由陸廠制霸，宛如複製當年OPPO、vivo在手機市場從白牌起家模式一路長大，台廠已難抗衡。

中國大陸面板廠過去十餘年來，在官方巨額補貼技術研發與設廠協助下，瘋狂擴建高世代線（如10.5代線），以巨大的產能壓低成本，導致台、日、韓面板業者不得不轉型或減產。

中國大陸面板產業崛起，成為近年全球電子顯示產業最大的變局，並且從「產能領先」邁向「技術與市場主導」的新階段。

陸面板廠在TFT-LCD液晶顯示器市場已擁有絕對優勢，截至2025年底，主要陸廠在全球液晶電視面板市占率高達74%。若以營收占比來看，陸系面板廠去年已達52.1%，超越韓國，成為產業新霸主。

韓國 台日 日本

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