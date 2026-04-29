OpenAI 震撼彈沒動搖台鏈信心 廣達：今年又將高速成長

OpenAI傳出恐難履行高達上百億美元的AI資料中心採購合約，為全球AI市場投下震撼彈之際，廣達（2382）董事長林百里在股東會營運報告書仍持續看好後市，強調今年又將是高速成長的一年，廣達已做足準備，高階AI伺服器產能全速運轉，擴廠計劃皆已接續展開。

廣達將於5月29日召開年度股東常會。林百里在股東會營運報告書回顧2025年營運指出，2025年是廣達深耕與豐收的一年。在AI科技浪潮襲捲與地緣政治動盪中，公司以旺盛企圖心追求卓越，持續優化體質，營收與獲利均再創新高。這一年不僅是廣達的里程碑，更是全球政經與科技文明的關鍵分水嶺。

展望後市，林百里指出，在科技發展史上，新技術導入初期，組織轉型與流程再造難免帶來陣痛；但隨著磨合期結束，企業將開始收割科技紅利帶來的指數級回報。未來數年，AI將從雲端核心走向邊緣終端，引爆新一輪硬體升級與應用革命。

林百里表示，為迎接又一年的高速成長，廣達已做足準備，高階AI伺服器產能全速運轉，擴廠計劃皆已接續展開，而下世代的AI應用平台，無論是終端裝置、邊緣伺服器或是車載運算平台等，廣達都將是市場最關鍵的供應鏈。

針對AI市場後續可望邁入邊緣裝置發展世代，林百里認為，未來將是AI從數位世界溢出，進入物理世界（Physical AI）的過程，而這正是廣達「Smart X」策略的核心所在，無論是智慧醫療、智慧製造，還是智慧移動，我們聚焦於為這些產業提供具備「矽基大腦」的實體解決方案。