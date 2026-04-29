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OpenAI 百億美元算力採購恐生變 牽動廣達、緯創等後續訂單

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
生成式AI巨頭OpenAI傳出營收成長速度不如預期，並示警若狀況延續，恐難履行原訂龐大的AI資料中心建置採購合約。 路透
生成式AI巨頭OpenAI傳出營收成長速度不如預期，並示警若狀況延續，恐難履行原訂龐大的AI資料中心建置採購合約。 路透

生成式AI巨頭OpenAI傳出營收成長速度不如預期，並示警若狀況延續，恐難履行原訂龐大的AI資料中心建置採購合約。這意味OpenAI先前承諾的上百億美元算力採購合約可能生變，牽動廣達（2382）、緯創（3231）等主要協力廠後續訂單。

相關消息傳出後，再度引發市場對科技公司AI產業高資本支出前景的擔憂，與OpenAI相關的公司股價聞訊重挫，其中，軟銀在日股股價28日收盤暴跌9.8%；Coreweave、甲骨文、超微在28日美股早盤都跌逾4%。

市場正高度關注是否有跡象表明，科技公司能否維持此前宣布的高額資本支出計畫。Energy Group Capital研究主管里昂斯說：「市場需要看到這一點，才能維持當前的AI敘事。」

美國財經媒體引述知情人士說法指出，隨著競爭同業Anthropic在程式設計與企業市場取得進展，加上Google的Gemini人氣上升等因素，讓ChatGPT面臨訂閱用戶退訂挑戰。

OpenAI今年來已有數月銷售未能達標。此外，OpenAI的聊天機器人ChatGPT截至2025年底，未能達到每周活躍用戶10億人的目標。

外媒報導指出，OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）在與公司其他高層主管的談話中表達相關憂慮，擔心如果OpenAI無法迅速提升營收，可能無法負擔未來的運算合約費用。

知情人士表示，OpenAI董事會近幾個月也加強審視公司的資料中心交易，並質疑執行長奧特曼在業務放緩之際，仍試圖取得更多運算資源的做法。對此，奧特曼與佛萊爾在聯合聲明中說：「我們在購買盡可能多的運算資源上完全一致，並每天共同努力。」兩人說，任何認為兩人意見分歧或正在縮減取得新運算資源的說法都是「荒謬的」。

業界認為，OpenAI當前AI伺服器採購供應鏈中，主要由鴻海（2317）、廣達、緯創等ODM大廠分食訂單，且當前OpenAI還計畫向亞馬遜AWS、Google雲端等雲端服務大廠（CSP）採購AI算力，藉此分散原先僅向微軟Azure採購的風險，一旦OpenAI採購計畫生變，影響甚大。

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