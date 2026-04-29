獲利疑慮 AI泡沫化？OpenAI營運爆警訊

台股近期頻創新高、盤中衝破四萬點，指數昨天回檔修正，但市場對於經濟與ＡＩ「泡沫化」的討論持續升溫。在此氛圍下，OpenAI最新營運動態再添變數，傳出無論營收或用戶數皆未達公司內部設定目標，財務長佛萊爾更憂慮若無法迅速提升營收，可能無法負擔未來龐大運算合約費用，使原本樂觀的ＡＩ成長敘事面臨檢視。

據美國財經媒體引述知情人士說法，截至去年底，OpenAI的聊天機器人ChatGPT未達到每周活躍用戶十億人目標，此外隨著Google的Gemini去年人氣上升，ChatGPT同時間面臨訂閱用戶退訂的挑戰。

OpenAI營收成長速度不如預期消息引發連鎖反應，軟銀在日股股價昨天收盤暴跌百分之九點八；美股費半指數廿八日早盤一度重挫逾百分之四，CoreWeave、甲骨文、ＡＭＤ等相關概念股跌幅約百分之六至七。

不只OpenAI，美國科技巨擘的營運動態也使業界與投資人對業績展望轉趨審慎，Meta Platforms與微軟近期同步宣布新一波裁員計畫，其中Meta向員工發布內部備忘錄，將自五月廿日起裁員約一成，影響約八千人，並凍結原定招募的六千個職缺；微軟則表示為集中資源發展ＡＩ，推出「七十法則」（Rule of 70）自願退休方案，鎖定資深員工以精簡組織、加速轉型。

在人力收縮同時，資本支出卻仍持續攀升。研究機構統計，Alphabet、Amazon、Meta Platforms與Microsoft四大科技公司今年合計資本支出預估將達六千五百億美元，主要支出於資料中心建設，以及ＡＩ晶片、伺服器、網路線纜與備用電力系統等基礎設施，創美國企業史無前例的投資規模，但被市場形容這筆資金「高得離譜」。

多家科技巨擘一方面透過人力精簡壓低營運成本，另一方面持續擴大ＡＩ基礎設施投資，使市場開始質疑「燒錢大戰」能否獲利，若不如預期，股價恐面臨修正。台經院近日公布台灣今年經濟成長率預測較一月大幅上修至百分之七點五六，院長張建一也信心喊話，指出「ＡＩ不會泡沫」，長線投資動能可望延續至少廿年。

和碩董事長童子賢上周出席公開活動的時候，也被問及ＡＩ會不會泡沫？童子賢回應表示，現在「有很多人一直在講AI bubble，可是從代工廠角度來看，需求還是很強勁」。

童子賢解釋，ＡＩ的影響力不亞於網路，包括教育、醫療、交通、行政、個人學習、金融體系與辦公室效率都仰賴ＡＩ，但當產業已進入劇烈變化期，商業模式都會面臨挑戰，許多業者也有存活與否的風險，當不同領域的業者都還在思考商業模式及公司定位，「我老實講，不是所有參與的人都會成功存活，因為競爭非常激烈，所以風險是在的。」