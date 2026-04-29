聽新聞
0:00 / 0:00

獲利疑慮 AI泡沫化？OpenAI營運爆警訊

聯合報／ 記者鍾張涵、編譯葉亭均／綜合報導
OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT面臨訂閱用戶退訂、活躍用戶未能達標的雙重挑戰，但資本支出仍持續攀升，引發市場對AI泡沫化的討論升溫。（路透）
OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT面臨訂閱用戶退訂、活躍用戶未能達標的雙重挑戰，但資本支出仍持續攀升，引發市場對AI泡沫化的討論升溫。（路透）

台股近期頻創新高、盤中衝破四萬點，指數昨天回檔修正，但市場對於經濟與ＡＩ「泡沫化」的討論持續升溫。在此氛圍下，OpenAI最新營運動態再添變數，傳出無論營收或用戶數皆未達公司內部設定目標，財務長佛萊爾更憂慮若無法迅速提升營收，可能無法負擔未來龐大運算合約費用，使原本樂觀的ＡＩ成長敘事面臨檢視。

據美國財經媒體引述知情人士說法，截至去年底，OpenAI的聊天機器人ChatGPT未達到每周活躍用戶十億人目標，此外隨著GoogleGemini去年人氣上升，ChatGPT同時間面臨訂閱用戶退訂的挑戰。

OpenAI營收成長速度不如預期消息引發連鎖反應，軟銀在日股股價昨天收盤暴跌百分之九點八；美股費半指數廿八日早盤一度重挫逾百分之四，CoreWeave、甲骨文、ＡＭＤ等相關概念股跌幅約百分之六至七。

不只OpenAI，美國科技巨擘的營運動態也使業界與投資人對業績展望轉趨審慎，Meta Platforms與微軟近期同步宣布新一波裁員計畫，其中Meta向員工發布內部備忘錄，將自五月廿日起裁員約一成，影響約八千人，並凍結原定招募的六千個職缺；微軟則表示為集中資源發展ＡＩ，推出「七十法則」（Rule of 70）自願退休方案，鎖定資深員工以精簡組織、加速轉型。

在人力收縮同時，資本支出卻仍持續攀升。研究機構統計，Alphabet、Amazon、Meta Platforms與Microsoft四大科技公司今年合計資本支出預估將達六千五百億美元，主要支出於資料中心建設，以及ＡＩ晶片、伺服器、網路線纜與備用電力系統等基礎設施，創美國企業史無前例的投資規模，但被市場形容這筆資金「高得離譜」。

多家科技巨擘一方面透過人力精簡壓低營運成本，另一方面持續擴大ＡＩ基礎設施投資，使市場開始質疑「燒錢大戰」能否獲利，若不如預期，股價恐面臨修正。台經院近日公布台灣今年經濟成長率預測較一月大幅上修至百分之七點五六，院長張建一也信心喊話，指出「ＡＩ不會泡沫」，長線投資動能可望延續至少廿年。

和碩董事長童子賢上周出席公開活動的時候，也被問及ＡＩ會不會泡沫？童子賢回應表示，現在「有很多人一直在講AI bubble，可是從代工廠角度來看，需求還是很強勁」。

童子賢解釋，ＡＩ的影響力不亞於網路，包括教育、醫療、交通、行政、個人學習、金融體系與辦公室效率都仰賴ＡＩ，但當產業已進入劇烈變化期，商業模式都會面臨挑戰，許多業者也有存活與否的風險，當不同領域的業者都還在思考商業模式及公司定位，「我老實講，不是所有參與的人都會成功存活，因為競爭非常激烈，所以風險是在的。」

Meta 台股 OpenAI ChatGPT Google Gemini

延伸閱讀

OpenAI風波 輝達親兒子也被拖累 忙澄清：合作夥伴不只一個

台股閃現4萬點創新高 法人示警：結構虛胖

AI、權值股主導 台股成「加速型市場」

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

相關新聞

鴻海旗下工業富聯首季淨利人民幣105.95億元、年增102% AI業務大爆發

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）28日公布第1季營收人民幣2,510.78億元（約新台幣1.16兆元），年增56.5%，第1季淨利達人民幣105.95億元（約新台幣491.7億元），年增102.

英業達砸逾32億元 桃園大溪打造AI伺服器新產能

英業達（2356）宣布，將斥資超過32億元取得桃園大溪廠房及採購設備、廠務工程等標案。英業達指出，未來該廠房將會鄰近既有大溪廠，成為AI伺服器的新生產基地。

獲利疑慮 AI泡沫化？OpenAI營運爆警訊

台股近期頻創新高、盤中衝破四萬點，指數昨天回檔修正，但市場對於經濟與ＡＩ「泡沫化」的討論持續升溫。在此氛圍下，OpenAI最新營運動態再添變數，傳出無論營收或用戶數皆未達公司內部設定目標，財務長佛萊爾

劍指Meta、Google、TikTok 澳洲擬向科技巨擘課新聞稅

澳洲政府表示，若Meta、Google、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵百分之二點二五「新聞稅」。

精測首季每股賺逾一個股本 達10.43元 創單季新高 年增54.6%

精測（6510）今（28）日召開董事會，審議並通過第1季營運成果報告。本季高效能運算（HPC）測試介面訂單動能強勁，帶動公司整體業績，單季合併營收達新臺幣 13.57 億元，分別較前季上升 13.5

華碩：前瞻投入邊緣與實體AI領域 拚衝下一個高峰

電腦品牌廠華碩今天公布股東常會營業報告書，董事長施崇棠表示，將前瞻投入邊緣人工智慧（Edge AI）與實體人工智慧（Ph...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。