面板雙虎壓力來了！大客戶三星擬退出大陸TV市場 採購LCD力道恐受影響

日媒報導，全球電視龍頭三星規劃今年內退出中國大陸電視與家電市場，震撼業界。三星長期採購友達（2409）、群創（3481）大尺寸面板，尤其三星淡出LCD業務後，更仰賴台灣面板雙虎供貨，如今三星退出大陸電視市場，牽動友達、群創主力大尺寸面板出貨。

日經新聞引述未具名消息人士指出，三星最快在4月底之前，做出退出中國大陸市場的決定。該公司將開始向大陸員工和合作夥伴展開說明，並逐步處理當地的庫存。

根據統計，中國大陸為全球第二大電視市場，份額高達二成以上，僅次於北美。三星棄守中國大陸這塊龐大的市場，銷售量恐受衝擊。三星過往長期仰賴外購友達、群創生產的LCD面板，也可能因為三星這項新策略而影響對台灣面板雙虎的採購量。

報導指出，三星這項決定，主因大陸廠商快速崛起，導致三星相關業務收益持續低迷，將把該業務的重心轉向表現強勁的美國。

對於相關消息，三星發出聲明表示，會根據經營環境的變化，定期審視全球業務結構。針對市場關於該公司於中國大陸業務可能進行重組的猜測，目前尚未作出任何決定。

2010年代後期，三星曾在中國大陸取得了一定銷售業績。2016年，南韓企業市占率一度高達35%，當時陸企市占率僅16%，不及三星的一半。

不過，政治因素對南韓品牌在陸發展造成不小的衝擊。2016年南韓決定部署美軍的「末段高空區域防禦系統」（THAAD、薩德），中國大陸出現抵制南韓產品的運動，導致銷售環境惡化。

另一方面，中國大陸製造商發展強勁，更是嚴重威脅三星等韓企。據英國調查公司歐睿國際統計，2025年全球電視銷量市占率當中，海信集團和TCL等陸企合計達31.9%，超過三星和LG這兩家韓國巨頭合計的30.4%。

研調機構Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，全球電視品牌2026年預估年銷售量，前三大依序是：三星3,400萬台居首；陸企TCL、海信分別以3,200萬台、3,100萬台居第二、三位；南韓LG約1,800萬台排第四；另一大陸品牌創維年銷售量約1,000萬台，躋身前五大。

然而2027年4月後TCL與Sony成立合資新公司後，TCL加計Sony年銷售電視約3,500萬台，便會一舉超越三星，躍居全球電視品牌龍頭寶座。這也是讓三星決定繼退出中國大陸手機市場後，加速退出大陸電視市場的原因。

另一方面，三星目前在中國大陸電視年銷售量約四、五十萬台，棄守中國大陸市場，更可以集中火力主攻北美電視市場。

另據韓聯社報導，業界人士透露，三星的家電部門近期舉行的員工會議上，提出一項未來的計畫，包含關閉洗碗機和微波爐產線，以及轉為外包生產；可能關閉1989年來三星最大海外生產據點的馬來西亞廠；聚焦Bespoke家電產線以及全球暖通空調（HVAC）。