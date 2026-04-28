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精測首季每股賺逾一個股本 達10.43元 創單季新高 年增54.6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中華精測總經理黃水可。圖／本報資料照片
中華精測總經理黃水可。圖／本報資料照片

精測（6510）今（28）日召開董事會，審議並通過第1季營運成果報告。本季高效能運算（HPC）測試介面訂單動能強勁，帶動公司整體業績，單季合併營收達新臺幣 13.57 億元，分別較前季上升 13.5 %，較去年同期成長 17.8 %；單季毛利率為 56.8 %，不僅較前季提升 0.8 個百分點、也比去年同期增加 3 個百分點。在營收持續擴張下，單季合併淨利歸屬母公司業主3.42 億元，較前季成長 20.0 %，較去年同期提升 54.6 %；單季每股稅後盈餘 10.43 元，超過一個資本額，本年度首季營收、營業利益、每股純益三項指標同步創下單季同期及歷史新高。

精測訂明（29）日下午召開線上營運報告說明會，屆時將由總經理黃水可說明營運成果及未來展望。

精測表示，首季業績受惠於全球人工智慧（AI）應用浪潮推升，高效能運算（HPC）訂單挹注，且整組探針卡營收占比近 3 成，為業績成長的關鍵引擎，第1季營收及獲利均交出單季的亮麗成績，也讓公司在傳統淡季下呈現淡季不淡的營運表現。

隨著主要雲端服務業者持續擴大 AI 基礎建設投資規模，以及終端市場對 AI 晶片測試需求的穩健增長，本次董事會特別審議通過新建三廠預算追加計畫，新建工程金額提升至新台幣 25.06 億元，加計土地及設備款總投資金額預計將達新台幣 40.87 億元，未來將視客戶需求逐步增加資本支出，以提升產能調度的靈活性，確保公司在 AI 應用浪潮中保持競爭優勢，創造長期穩定的營運績效。

營收 精測

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