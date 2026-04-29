致股東報告書 台灣大拓展 AI、5G 應用

台股近期頻創新高、盤中衝破四萬點，指數昨天回檔修正，但市場對於經濟與ＡＩ「泡沫化」的討論持續升溫。在此氛圍下，OpenAI最新營運動態再添變數，傳出無論營收或用戶數皆未達公司內部設定目標，財務長佛萊爾

2026-04-29 00:32