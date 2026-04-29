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致股東報告書 台灣大拓展 AI、5G 應用
台灣大哥大（3045）致股東報告書昨（28）日出爐，董事長蔡明忠指出，2025年攜手合作夥伴推動AI升級，開創電信產業「價值」競爭，2026年將深化AI與5G技術融合，為未來地空整合與6G奠定基礎，以電信服務為根基，串聯集團在金融、數位、零售等多元事業體的綜效，拓展5G生態系與AI應用場景，穩健推動獲利飛輪。
台灣大將於5月29日舉行股東會，將通過2025年營收1,988億元，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）432億元，創歷史新高，每股純益4.77元，為近七年最佳，每股將配發4.8元現金股利，盈餘分配率100.63%。
台灣大股東會也將修改公司章程並改選董事，因應業務需要，增列營運項目，包含再生能源自用發電設備、自動控制、交通號誌安裝、軌道車輛、網路認證服務，董事及獨立董事候選名單則為蔡明忠、富邦金董事長蔡明興、台灣大總經理林之晨、頂安代表人林清棠；獨董則為盧希鵬、陳東海、萬家樂、賴冠仲、吳宗霖。
蔡明忠回顧2025年，台灣電信業經歷市場整併，回歸價值差異化良性競爭，台灣大拓展5G生態系，透過獨門電信方案，滿足多元需求；以科技與創新為核心，與集團各事業體緊密結合，積極布局科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代帶來的升級應用。
台灣大月租用戶5G滲透率超過四成，企業、政府電信整合業務已見成效，新科技布局涵蓋電信帳單代收、遊戲事業、品牌電商、電信金融、Web3以及電動車充電服務等多元領域，成為新成長引擎。
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