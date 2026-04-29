致股東報告書 中華電推動永續商機

電信龍頭中華電信（2412）致股東報告書昨（28）日出爐，董事長簡志誠表示，展望2026年，基於數位韌性、智慧驅動、永續未來三大主軸，推動永續商機、AI應用、韌性強化、新世代網路、轉投資及資產活化，營收、獲利穩定成長，新興市場、新技術穩健布局，可望再創佳績。

中華電信將於5月29日舉行股東會通過2025年營運報告，在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁及集團子公司貢獻提升等三大引擎帶動下，合併營收達2,361.1億元，創歷史新高，每股純益達4.99元，為八年新高；股東會計劃討論通過每股配發5.2元現金股利，為2017年以來新高，盈餘分配率104.2%，連兩年盈餘分配率破百。

簡志誠表示，台灣電信市場健康發展，且AI加速百工百業進行數位轉型，中華電信穩居電信市場領導地位，月租型客戶數成長至998.1萬戶，朝千萬用戶數邁進；智慧型手機用戶5G滲透率達46.4%，5G客戶市占率達39.2%；固網寬頻持續升速，推升用戶平均帳單金額830元的歷史新高水準。

網路部分，簡志誠表示，持續拓展「海、地、星、空」的網路韌性，除再投資建造Astranis高軌衛星外，低軌衛星OneWeb、中軌衛星SES開始貢獻營收。

AI供應鏈全球擴張，也帶給中華電信更多海外機會，簡志誠表示，中華電信前進美國亞利桑那州與德州開設新的辦公室，也在馬來西亞新設公司，瞄準客戶於海外建廠，以及對IDC與ICT整合專案的需求。