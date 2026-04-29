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華碩集團旗下祥碩參與芯鼎私募

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

華碩（2357）集團旗下IC設計公司祥碩（5269）加碼AI版圖，昨（28）日公告參與芯鼎科技（6695）私募普通股，以每股40元、認購1,000萬股，交易總金額4億元。

此次為策略性投資，將結合雙方技術優勢，深化AI應用布局。以芯鼎前一交易日收盤價41.4元估算，折價幅度約3.38%。

芯鼎專注智慧影像處理SoC（ISP）晶片，產品聚焦車用影像、電腦視覺與AI影像處理，近年切入車用市場並打入供應鏈。祥碩在高速傳輸介面領域具領先地位，產品涵蓋USB、PCIe與SATA控制晶片，今年也在CES 2026展示AI基礎建設與邊緣運算高速傳輸方案，業界認為，雙方結盟可望從影像感測到資料傳輸形成完整解決方案，強化AI邊緣運算與車用電子競爭力。

祥碩2018年就投資芯鼎，2024年初曾基於實現投資獲利，分批處分約2,750張持股，平均每股價格約87.5元，套現約2.41億元，持股比率降至約2.89%。如今再度參與私募，由財務性操作轉向長期策略布局，反映AI與車用影像應用成長趨勢明確。

祥碩認購後累計持有芯鼎1,430萬股，投資金額約4.77億元，持股比率提升至13.43%，再度成為重要股東。

法人觀察，透過股權深化合作，未來在高速資料傳輸與影像運算整合上，有機會切入更多AI應用場景，包括智慧車載系統、邊緣AI設備與安防監控等領域，帶動中長期營運動能。

祥碩 晶片

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