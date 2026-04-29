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聯發科董座蔡明介持股變多
聯發科（2454）近期股價漲勢強勁，昨（28）日再收漲停價2,675元，創歷史天價。根據議事手冊揭露至今年3月底的資料，董事長蔡明介持有約41,798張股票，對比去年年報公告去年1月初持股，當時約持有41,762張，近期增持約35.8張，持股加總身價約1,093.02億元。
除了蔡明介增持之外，根據申報資料，聯發科副董事長暨執行長蔡力行當時持有股票約837張，到今年3月底時累積持有約872張，這段期間同樣增持約35.8張，目前持股身價約22.82億元。
聯發科今年迎來重要的轉折年，外界看好ASIC業務的成長性。在前一次法說會中提到，雖然今年智慧型手機產業可能遭遇逆風，但公司與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解影響，估計非手機業務將抵銷手機業務一大部分的衝擊，加上資料中心相關業務挹注，預期今年業績表現仍將成長。
聯發科投入資料中心相關布局，因市場需求正快速成長，非常有信心今年資料中心ASIC營收將突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。
此外也正全力執行後續專案，預計2028年開始貢獻營收。
蔡明介在去年度營業報告書中提到，未來聯發科將持續以創新技術的研發，及營運效率的優化為股東創造價值。
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