記憶體晶片需求強勁 供應商可能推訂閱制模式

美系外資Melius Research分析師認為，記憶體晶片需求強勁，將持續至2029年底，可能促使供應商轉向類似軟體的訂閱制模式，支付固定月費取得優先供應權和保證貨源，讓記憶體業者轉向較穩定、可預測的商業模式，不受周期性波動影響。

Melius Research分析師雷澤斯（Ben Reitzes）指出，軟體業者好日子恐怕不長了，因客戶在AI時代愈來愈不願簽長約，恐被迫轉向難以預測的依用量計費模式。

雷澤斯首次將美光與Sandisk納入追蹤名單，雙雙給予「買進」評等。雷澤斯給予Sandisk的兩年目標價為1,350美元，較27日收盤價高出大約28%；美光的兩年目標價則為700美元，較周一收盤價相比，有約34%上漲空間。他雖然不看好軟體業傳統的「軟體即服務」（SaaS）訂閱制，卻認為記憶體、光學及其他關鍵AI供應商更值得「訂閱」，以確保最低營收與一定的毛利率，形成所謂的「逆向SaaS」趨勢。

雷澤斯解釋，AI訂閱不像傳統SaaS那樣直觀，因為合約細節多屬機密。即使記憶體廠可能受到大型雲端業者的壓力，但權力平衡正逐漸轉移，這類協議仍然值得投資人關注。由於記憶體客戶會希望簽訂多年期的「訂閱」承諾，雷澤斯看好美光與Sandisk的估值倍數可能翻倍，甚至上看三倍。