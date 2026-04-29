快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

華碩啟動三大長期戰略布局 董座施崇棠：今年可達成超越行業的營運成果

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。 路透
華碩。 路透

科技品牌大廠華碩（2357）將於5月29日召開股東會，董事長施崇棠在營業報告書中表示，華碩已啟動Cloud AI、Edge AI與 Physical AI的長期戰略布局，儘管今年有零組件價格上漲的風險，但相信以在板卡電競的巨獅地位與高速增長的AI伺服器業務，今年可達成超越行業的營運成果。

施崇棠表示，2026年AI已由初期的概念對話，加速邁入推論、代理與實體世界的真實應用，華碩團隊也將加速實踐「Ubiquitous AI·Incredible Possibilities」的策略。

施崇棠強調，華碩的目標與使命，是讓AI無所不在，人人可用，從雲端到邊緣，從個人電腦到各種Physical AI裝置，全面融入生活與工作；在營運戰略面向，華碩啟動Cloud AI、Edge AI與 Physical AI的長期戰略布局。

因應快速增長的Cloud AI需求，華碩將ISG BU擴大規模至IS BG（基礎方案事業群），擴大對研發人才、業務團隊及各項營運資源的投入，支持客戶未來的高增長需求。

施崇棠指出，產業變革常伴隨波動周期擴大與企業汰換挑戰，AI基礎設施的強勁需求，也驅動零組件價格的上漲，華碩團隊歷經多年淬鍊，能更好的面對產業現實，以品牌與高階產品組合優勢，建構足夠的供應鏈夥伴韌性，偕同板卡電競的巨獅地位與高速增長的AI伺服器業務，確信2026年可達成超越行業的營運成果。

他強調，華碩將前瞻投入Edge AI與Physical AI領域，待產業要素齊備時，加速實現AI的典範轉移。去年雖面臨挑戰，但華碩2025年集團營收7,389億元，年增26%；稅後純益446億元，年增42%。營收、獲利雙創新高，每股純益達60元。

延伸閱讀

施崇棠 華碩 價格

延伸閱讀

和碩樂觀三大業務動能

廣達：高階AI伺服器產能全速運轉 擴廠計畫接續展開

威剛財報／首季賺逾三個股本 董座陳立白：全年營運萬馬奔騰

AI推升記憶體超級循環啟動 十銓首季每股純益達27元

相關新聞

獲利疑慮…AI泡沫化？ OpenAI營運爆警訊

台股近期頻創新高、盤中衝破四萬點，指數昨天回檔修正，但市場對於經濟與ＡＩ「泡沫化」的討論持續升溫。在此氛圍下，OpenAI最新營運動態再添變數，傳出無論營收或用戶數皆未達公司內部設定目標，財務長佛萊爾

劍指Meta、Google、TikTok 澳洲擬向科技巨擘課新聞稅

澳洲政府表示，若Meta、Google、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵百分之二點二五「新聞稅」。

三星擬退出陸TV市場 恐削弱採購雙虎大尺寸面板力道

日媒報導，全球電視龍頭三星規劃今年內退出中國大陸電視與家電市場，震撼業界。三星長期採購友達、群創大尺寸面板，尤其三星淡出LCD業務後，更仰賴台灣面板雙虎供貨，如今三星退出大陸電視市場，牽動友達、群創主

記憶體模組雙雄 獲利爆發

記憶體模組雙雄威剛、十銓昨（28）日公布首季財報，受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）缺貨大漲價，兩家公司獲利暴衝，同寫新猷。威剛單季大賺近百億元，超越去年一整年獲利，每股純益30.

OpenAI 百億美元算力採購恐生變 牽動廣達、緯創等後續訂單

生成式AI巨頭OpenAI傳出營收成長速度不如預期，並示警若狀況延續，恐難履行原訂龐大的AI資料中心建置採購合約。這意味OpenAI先前承諾的上百億美元算力採購合約可能生變，牽動廣達、緯創等主要協力廠

顯示器紅潮崛起 台日韓難抗衡

顯示器產業紅潮壯大，不僅先從面板製造稱霸，索尼（Sony）、Panasonic等日本大廠也相繼出售電視品牌、或分拆歐美地區的電視品牌行銷、銷售與物流業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。