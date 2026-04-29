華碩啟動三大長期戰略布局 董座施崇棠：今年可達成超越行業的營運成果

科技品牌大廠華碩（2357）將於5月29日召開股東會，董事長施崇棠在營業報告書中表示，華碩已啟動Cloud AI、Edge AI與 Physical AI的長期戰略布局，儘管今年有零組件價格上漲的風險，但相信以在板卡電競的巨獅地位與高速增長的AI伺服器業務，今年可達成超越行業的營運成果。

施崇棠表示，2026年AI已由初期的概念對話，加速邁入推論、代理與實體世界的真實應用，華碩團隊也將加速實踐「Ubiquitous AI·Incredible Possibilities」的策略。

施崇棠強調，華碩的目標與使命，是讓AI無所不在，人人可用，從雲端到邊緣，從個人電腦到各種Physical AI裝置，全面融入生活與工作；在營運戰略面向，華碩啟動Cloud AI、Edge AI與 Physical AI的長期戰略布局。

因應快速增長的Cloud AI需求，華碩將ISG BU擴大規模至IS BG（基礎方案事業群），擴大對研發人才、業務團隊及各項營運資源的投入，支持客戶未來的高增長需求。

施崇棠指出，產業變革常伴隨波動周期擴大與企業汰換挑戰，AI基礎設施的強勁需求，也驅動零組件價格的上漲，華碩團隊歷經多年淬鍊，能更好的面對產業現實，以品牌與高階產品組合優勢，建構足夠的供應鏈夥伴韌性，偕同板卡電競的巨獅地位與高速增長的AI伺服器業務，確信2026年可達成超越行業的營運成果。

他強調，華碩將前瞻投入Edge AI與Physical AI領域，待產業要素齊備時，加速實現AI的典範轉移。去年雖面臨挑戰，但華碩2025年集團營收7,389億元，年增26%；稅後純益446億元，年增42%。營收、獲利雙創新高，每股純益達60元。