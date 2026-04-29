聯發科搶攻 AI 新世代技術 把握資料中心快速成長機會

晶片大廠聯發科（2454）昨（28）日公布營業報告書，董事長蔡明介指出，去年對全球半導體業充滿機會與挑戰，而聯發科去年業績再創高外還有五大進展，並強調該公司在AI趨勢下具有相對優勢，現正積極投入AI領域新世代技術，以把握資料中心快速成長機會。

蔡明介指出，聯發科不僅去年業績再創新高，在五大領域也呈現正向發展，包括手機市場占有率穩居第一，完成採用台積電（2330）2奈米製程的旗艦系統單晶片設計定案，更拓展雲端資料中心業務，智慧終端裝置平台方面展現強勁成長，於車用領域市占率也持續提高。

蔡明介於營業報告書中表示，AI資料中心需求高速成長，各類AI應用的發展推動產業創新，加速各類終端產品導入AI技術，大幅推升高效能運算及高速連網的結構性需求。全球供應鏈在調配有限產能的同時，也要因應國際貿易政策變動的不確定性。在AI趨勢下，聯發科在邊緣及雲端運算都處於非常好的位置。

蔡明介說，去年聯發科營收再創新高，達5,960億元，年增12.3％，每股純益66.16元，展現市場地位及競爭力。去年在全球手機晶片市場占有率穩居第一，3奈米製程旗艦晶片天璣9500帶動整體旗艦晶片貢獻超過30億美元營收。

蔡明介指出，聯發科對新一代技術的推展不遺餘力，已展示5G衛星等多項引領無線通訊邁向6G的重要技術，也已於去年完成採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片設計定案，展現將先進半導體製程技術應用到多元解決方案的創新能力。此外，聯發科積極拓展雲端資料中心業務，以SerDes IP與高階晶片設計能力與供應鏈密切合作，為雲端服務供應商提供可為特定工作負載優化的客製化晶片，協助降低資料中心的總擁有成本（TCO）。

他指出，正積極投入先進製程與先進封裝技術、下一代關鍵IP開發，如400G SerDes、先進共同封裝光學（CPO）等，把握資料中心快速成長機會。

聯發科去年在智慧終端裝置平台展現強勁成長，主要來自無線及有線連結技術，以及各類運算裝置在全球市占率提升與技術升級；與輝達合作設計GB10 Grace Blackwell超級晶片，應用於輝達DGX Spark個人AI超級電腦，也進入量產。