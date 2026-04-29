記憶體模組雙雄 獲利爆發

記憶體模組雙雄威剛（3260）、十銓（4967）昨（28）日公布首季財報，受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）缺貨大漲價，兩家公司獲利暴衝，同寫新猷。威剛單季大賺近百億元，超越去年一整年獲利，每股純益30.05元；十銓光是3月就狂賺逾一個股本，首季每股純益27元。

展望後市，威剛、十銓均積極儲備更多庫存，看好記憶體報價持續揚升，帶動公司營運持續向上。

威剛結算，首季代表本業獲利的營業利益高達122.8億元，季增119.2%，年增高達28倍；稅後純益99.75億元，季增131.2%，年增17倍，每股純益30.05元，改寫公司成立25年來新高紀錄。

以首季共90天估算，威剛平均每日獲利逾1億元，是國內第一家達成「一天賺上億元」里程碑的記憶體模組廠。

威剛董事長陳立白表示，首季獲利出色，但僅是今年成長的開端，看好2026年營運將「萬馬奔騰」，在原廠減產與AI需求同步擴張下，供給面短期內看不到緩解跡象，DRAM與NAND晶片價格續漲趨勢明確，第2季合約價漲幅預估至少四成以上，將進一步推升威剛營收與獲利。

產品與市場布局方面，威剛積極深化企業級儲存領域，自有品牌「TRUSTA」出貨動能持續放大，受惠伺服器、資料中心與邊緣AI應用需求升溫，公司亦切入全球算力中心建置，強化在AI產業鏈中的角色，帶動高毛利業務比重提升，成為中長期成長動能的重要支柱。

此外，電競與新興應用如電動三輪車市場需求快速成長，也為威剛營運增添新動能。

因應價格上漲與供貨吃緊，威剛持續擴大備貨力道，估計4月底庫存將突破400億元，6月底上看500億元，透過提前布局，確保後續出貨能力與獲利彈性，隨著NAND晶片市場下半年依舊保持強勁態勢，整體營運動能可望一路延續至年底。

十銓首季稅後純益22.9億元，季增181%，年增高達26倍，每股純益27元，其中，3月即大賺逾一個股本，單月每股純益10.89元。

十銓看好，DRAM價格至2027年前，將維持上行或高檔盤整格局，總經理陳慶文指出，目前市場關鍵已非價格高低，而是「是否有貨」，供給導向已成產業新常態。

十銓認為，在雲端服務供應商（CSP）與資料中心大量吸納產能下，模組廠取得貨源高度仰賴原廠釋出，供應鏈緊張情勢短期難解，該公司已提前拉高庫存至135億元，並擴充產線與測試產能，以支應企業級與工控需求快速成長。