國泰金配息3.5元 殖利率4.6% 與2021、2024年同為歷史最高

國泰金控（2882）董事會昨（28）日通過擬配發現金股利每股3.5元，與2024年、2021年發放的現金股利同為歷史最高，若以昨日收盤價每股74.7元計算，現金股息殖利率為4.6%。

國泰金控去年獲利為史上第三高，帶動股利水準與歷年高點並駕齊驅，普通股配出每股3.5元現金股利，現金股利配發率為49.6%，與往年盈餘分配率40至60％相當，預計配發513.4億元，特別股股利將發放37億元，合計共配發股利約550億元。國泰金控表示，此次盈餘分派尚須提請6月12日股東會承認。

國泰金控自2014年開始僅以現金股利為主，過去12年股利幾乎都在每股2元以上，配出3.5元高峰的是2021年、2024年和2025年，其中2021年的每股純益（EPS）是10.34元、2024年EPS為7.29元，去年7.06元，在舊制IFRS 4之下的獲利足以配出3.5元股利。

截至目前已有11家金控公布股利政策，以昨日收盤價計算，在目前已經公布獲利的11家金控之中，國泰金和中信金（2891）、凱基金現金股息殖利率都達4.6%水準，表現亮眼。

緊追在後的是兆豐金（2886）、玉山金（2884），現金股息殖利率4.3%，分別配現金股利1.75元及1.4元。

台新新光金配發現金股利1元、股票股利0.1元，現金股息殖利率4%；華南金（2880）現金股利1.35元、股票股利0.1元，現金股息殖利率也有4%，合計總共有七家金控現金股息殖利率在4%之上。

外界預估，富邦金（2881）今年有機會配發4元現金股利，有望成為13家金控中現金股利最高者，以昨日收盤價計算，富邦金現金股息殖利率預估有望超過4.5%。

其他已公告的金控包含合庫金（5880）現金股利0.8元、股票股利0.25元、現金股息殖利率3.4%；元大金（2885）現金股利1.8元、股票股利0.4元、現金股息殖利率3.4%；永豐金（2890）現金股利1.1元、股票股利0.2元、現金股息殖利率3.4%；國票金（2889）現金股利0.5元、股票股利0.089元、現金股息殖利率3.4%。