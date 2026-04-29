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國泰人壽增資陸家嘴國泰46億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰人壽昨（28）日宣布增資陸家嘴國泰人壽保險公司，預計投入人民幣10億元（約新台幣46.3億元），現金增資後維持持股比率50%不變，增資主因為看好陸家嘴國泰發展以及因應資本規模成長需求。

國泰金控昨日召開重大訊息說明會，由國泰人壽副總經理鄭紹鍇說明表示，國壽將依照持股比率參與其在中國大陸合資成立的「陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司」。

鄭紹鍇表示，陸家嘴國泰為國壽在大陸地區參股投資的壽險公司。自大陸陸家嘴國泰成立以來，資產規模持續擴大，保費收入也穩定成長，即使在宏觀經濟變動和疫情期間，整體業務仍然維持了成長動能，且投資收益率的表現亦屬業界前段班，顯示其具有良好的發展基礎。

鄭紹鍇說，考量近年大陸市場利率波動，保險業在負債評價上趨於審慎，準備金提存需求增加，且隨著陸家嘴國泰保費規模擴大，對資本需求隨之提升。

國泰人壽基於對陸家嘴國泰長期發展的信心，並且為強化其資本實力、提升財務韌性，以及支應未來業務成長需求，支持此次增資規劃，以維持良好償付能力水準，同時促進中長期穩健發展。

國壽將以持股比率50％參與此次現金增資，預計投入人民幣10億。

鄭紹鍇表示，整體而言，對國壽資本結構影響有限，不影響國壽穩健經營及既有持股比率，相關資金匯出將於取得主管機關核准後辦理。

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