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華碩：前瞻投入邊緣與實體AI領域 拚衝下一個高峰
電腦品牌廠華碩今天公布股東常會營業報告書，董事長施崇棠表示，將前瞻投入邊緣人工智慧（Edge AI）與實體人工智慧（Physical AI）領域，待產業要素齊備時，料將加速實現AI的典範轉移，華碩可望邁向下一個高峰。
施崇棠說，華碩具品牌與高階產品組合優勢，並建構足夠的供應鏈夥伴韌性，發揮眾智的團隊能達成更佳營運速度與彈性，加上板卡電競的「巨獅」領先地位與高速成長的AI伺服器業務，華碩確信2026年可達成超越行業的營運成果。
他提到，2026年伊始，AI已由初期的概念對話，加速邁入推論、代理與實體世界的真實應用，華碩團隊也將加速實踐「Ubiquitous AI．Incredible Possibilities」的策略。
在工作文化與流程面向，施崇棠說，華碩將加速AI賦能與具體價值創造，優化內部價值溪流，提升每一位團隊成員和工作項目的價值產出。在營運戰略面向，華碩已啟動雲端人工智慧（Cloud AI）、Edge AI與Physical AI的長期戰略布局，並配置優秀團隊與資源，深植核心競爭力。
為因應快速成長的Cloud AI需求，施崇棠表示，華碩也將ISG BU擴大規模至IS BG（基礎方案事業群），旨在擴大對研發人才、業務團隊及各項營運資源的投入，支持客戶未來的高成長需求。
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