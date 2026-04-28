宏碁：2026年有望成長 持續採取彈性定價策略

電腦品牌廠宏碁將於5月29日召開股東常會，今天公布營業報告書指出，儘管個人電腦（PC）產業仍面臨市場波動與成本壓力，宏碁仍預期2026年將有望成長，透過提升平均銷售單價與提升產品規格，並持續採取彈性定價與促銷策略，進而支撐營收動能。

隨著換機潮加速以及人工智慧個人電腦（AI PC）逐步普及，宏碁將持續擴大AI PC產品線與生態系解決方案，積極開拓新的成長機會。

在營業報告書中表示，全球供應鏈持續面臨地緣政治、貿易壁壘、通膨膨脹、貨幣波動及零組件短缺等挑戰。宏碁將持續密切關注相關風險，並彈性調整營運與業務策略，包括外匯管理及縮短供應鏈，以優化庫存管理並降低風險。

陳俊聖說，宏碁也密切關注國際間人工智慧相關法案的發展趨勢，以因應未來產業發展可能的變化。宏碁風險管理與永續發展委員會將負責監督資安與永續相關措施，強化公司治理與長期韌性。

宏碁多重引擎成長策略持續發酵，非電腦與顯示器相關業務占集團總營收比重達32.2%。宏碁目前已在台灣、新加坡、英國及日本4大資本市場擁有16家掛牌交易的子公司，展現其多元的事業版圖與全球布局。