緯創：打造未來10年成長引擎 強化全球製造彈性

代工廠緯創將於5月29日召開股東常會，董事長林憲銘在今天公布的營業報告書中表示，今年營運將在既有基礎上聚焦4大重點，包括打造未來10年關鍵成長引擎、強化全球製造彈性與區域化布局、健全企業體質提升競爭力、推進低碳轉型與永續競爭力。

林憲銘說，除了營收核心的事業，緯創更需要為了下個世代的獲利成長引擎進行投資與研發，提前布局並深化與關鍵客戶的共同開發關係，從產品定義初期即參與設計與驗證，同時多角參與科技新創的策略合作，加重資源於人才的招募與訓練，以鞏固在次世代資訊版圖中的關鍵地位。

他表示，為因應供應鏈區域化與出口管制趨勢，緯創將持續優化全球產能配置，提升多地備援與彈性調度能力，同時深化在地供應鏈合作與人才培育，確保在複雜政經環境下仍能貼近客戶需求並穩定供應交付。

在健全企業體質方面，林憲銘說，全球需求波動與技術快速演進，緯創需提升技術門檻與客戶黏著度；另一方面推動智慧製造與數位化管理，優化成本結構與庫存週轉。同時強化現金流控管與匯率避險能力，降低外部風險衝擊，打造穩健且具彈性的營運模式，持續提升獲利與強化財務體質。

此外，林憲銘指出，面對國際淨零規範與客戶減碳要求，緯創將繼續推行節能減碳、再生能源導入與循環經濟設計，提升供應鏈透明度與碳管理能力，將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）內化為企業核心策略，實現成長與永續並行。

回顧2025年緯創在各主要產品表現，人工智慧（AI）與通用型伺服器營收實現3位數百分比成長，成為全年營運規模與獲利提升的關鍵動能。PC產品（筆電/桌機）方面，儘管AI PC換機潮未如業界預期發酵，出貨仍有微幅成長；顯示器產品持平，工業電腦走出市場低谷而恢復成長，網通產品則自第4季起出貨顯著放量，為後續營運帶來新動能。

至於某些低獲利的事業，緯創依既定策略撤退或縮減規模，如從手機事業撤出已在2025年執行完成，目前只留下高獲利或具潛力的事業繼續深耕。