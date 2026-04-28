廣達：高階AI伺服器產能全速運轉 擴廠計畫接續展開

代工廠廣達將於5月29日召開股東常會，董事長林百里在營業報告書指出，未來數年人工智慧（AI）將從雲端核心走向邊緣終端，引爆新一輪硬體升級與應用革命；為迎接又一年的高速成長，廣達已做足準備，高階AI伺服器產能全速運轉，擴廠計畫皆已接續展開。

林百里說，下世代的AI應用平台，無論是終端裝置、邊緣伺服器或是車載運算平台等，廣達都將是市場最關鍵的賦能者。

他表示，隨著AI模型成本指數級下降，智慧將變得像電力一樣普及且低廉。未來將是AI從數位世界溢出，進入物理世界（Physical AI）的過程，而這正是廣達「Smart X」策略的核心所在，無論是智慧醫療、智慧製造，還是智慧移動，廣達聚焦於為這些產業提供具備「矽基大腦」的實體解決方案。

林百里說，廣達是這場AI基礎設施建設潮中的「世界建構者」，為這個新科技宇宙鋪設高速公路與神經網路。生成式AI所帶來的生產力升級，是一場堪比工業革命的典範轉移，在這樣的變局中，廣達選擇做一個堅定的長期主義者，不隨短期市場情緒起舞，而專注於加深核心競爭力的護城河，在「精研電腦、加速文明」的道路上，將持續不輟、超越自我。

展望未來，林百里直言，無論是經濟結構的轉型，還是科技發展的突破，最終都將回歸到一個原點：「事在人為」。廣達作為負責任的企業，將致力「以人為本的科技創新」，兼容經濟成就的追求與永續發展的踐行。

他強調，廣達將繼續扮演沈穩的工匠與大膽的夢想家，用創新、速度、深耕，在科技與人文的交匯處，為股東創造長期價值，為客戶落實建構未來世界的基礎建設，為人類文明的加速貢獻一份力量。