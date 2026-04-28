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仁寶：2026年重返成長軌道 制定4大營運計畫

中央社／ 台北28日電

代工廠仁寶今天公布股東常會營業報告書，仁寶將2026年視為重返成長軌道的一年，為了加速成長，並應對地緣政治發展與市場變化，已制定4大營運計畫，包括聚焦核心客戶與技術、強化供應鏈韌性與敏捷性、擴展全球製造、投資人力資本。

針對聚焦核心客戶與技術，仁寶將深化與核心客戶的關係，持續投資成長性領域。在強化供應鏈韌性與敏捷性方面，仁寶實施主動物料規劃，提升供應鏈穩定性。

為因應地緣政治及客戶需求，仁寶將加強美國越南及台灣的生產布局。仁寶推動5.29億美元（約新台幣166.7億元）北美投資案，美國德州廠新產能預計2026年下半年量產，同時台灣與越南廠區也陸續擴建。

此外，仁寶也持續投資並培育人才，作為支撐企業轉型及成長的重要基礎。

仁寶董事長陳瑞聰在營業報告書中表示，2026年全球市場仍存在諸多不確定性，根據市場研究機構IDC預估，傳統裝置市場將面臨下行壓力，預測筆記型電腦與智慧型手機出貨量可能下滑，主因為原物料及零組件成本上升、記憶體供應波動。

然而，他也提到，人工智慧（AI）應用與AI基礎建設需求仍強勁，伺服器產業預期仍將成為2026年的成長主流。

陳瑞聰說，仁寶的方向明確，將加速推動事業多元化，提升非PC（個人電腦）業務比重，並以AI數位轉型與文化重塑打造基礎，迎接仁寶下一個成長曲線。

仁寶 越南 美國

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