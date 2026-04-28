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台灣大哥大攜手YouTube 推頻道會員零元體驗

中央社／ 台北28日電
台灣大哥大今天宣布，看準訂閱成長動能與市場潛力，與YouTube推出全台獨家的「頻道會員零元體驗」方案。圖／台灣大提供
台灣大哥大今天宣布，看準訂閱成長動能與市場潛力，與YouTube推出全台獨家的「頻道會員零元體驗」方案。圖／台灣大提供

台灣大哥大今天宣布，看準訂閱成長動能與市場潛力，與YouTube推出全台獨家的「頻道會員零元體驗」方案。台灣大觀察，YouTube Premium訂閱數年增50%，用戶主要集中於25至34歲族群，影音消費趨勢由大眾化觀看，轉向分眾化支持。

台灣大哥大今天宣布，與YouTube推出全台獨家方案，台灣大用戶訂閱YouTube Premium除享最高4個月免費外，另加碼6大總追蹤數突破千萬的人氣創作者「頻道會員指定等級首月0元」體驗，首月最高可享總價值逾5000元的會員內容。創作者陣容包括Joeman、阿滴、葳老闆、有感筆電、馬臉姐與超認真少年，橫跨3C、語言學習、職涯、遊戲、神祕學及工業技術等多元領域。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，根據台灣大內部數據，YouTube Premium 訂閱數年增近50%，顯示用戶對高品質觀看體驗的需求持續提升；同時也觀察到影音消費正由「大眾化觀看」轉向「分眾化支持」，用戶逐漸透過訂閱支持特定創作者。

看準訂閱成長動能與市場潛力，台灣大與YouTube展開獨家合作，推出頻道會員首月免費體驗，降低入手門檻，讓用戶可直接接觸創作者專屬內容與互動功能。

根據台灣大用戶大數據分析，YouTube Premium用戶主要集中於25至34歲族群，關注3C科技、新創、AI、區塊鏈與群眾募資等議題，同時為外送外食、影音動漫、電商折扣及行動支付等服務的主要使用者。因應此一用戶輪廓，台灣大精選6位指標性創作者合作，總訂閱數突破千萬，讓用戶依照興趣，選擇適合的創作者進行獨家互動體驗。

台灣大 台灣大哥大 Joeman YouTube

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