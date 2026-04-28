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鴻海旗下鴻佰增資越南子公司2,290萬美元 外界推測擴充AI伺服器產能
鴻海（2317）28日代子公司鴻佰科技（Ingrasys）公告，取得越南子公司-富聯精密技術組件公司股權，斥資金額為2,290萬美元（約新台幣7.23億元），外界推測，鴻海此舉是擴充越南的AI伺服器與雲端網路相關產品的產能。
鴻海28日是代子公司Ingrasys （Singapore） Pte. Ltd.公告，取得FULIAN PRECISION TECHNOLOGY COMPONENT COMPANY LIMITED股權，斥資金額為2,290萬美元，取得股權目的是長期投資。
根據鴻海年報，FULIAN PRECISION TECHNOLOGY COMPONENT COMPANY LIMITED位於越南北江省光州工業區，主要製造電子零組件和主機板，製造電腦和周邊設備、伺服器和伺服器外殼，以及通訊設備、網路卡、網路交換器、數位電視接收器、顯示卡等。
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