鴻海旗下鴻佰增資越南子公司2,290萬美元 外界推測擴充AI伺服器產能

隨著網路攻擊手段日新月異，企業資安挑戰的不斷升級。為了協助企業建立堅不可摧的數位防線，資訊服務廠普鴻資訊（6590）28日發表專為高安全需求環境設計的新世代企業級強化作業系統Harden OS。

2026-04-28 14:39