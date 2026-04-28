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鴻海旗下工業富聯首季淨利人民幣105.95億元、年增102% AI業務大爆發

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
圖為鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯。（本報資料照片）
圖為鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯。（本報資料照片）

鴻海（2317）旗下工業富聯FII）28日公布第1季營收人民幣2,510.78億元（約新台幣1.16兆元），年增56.5%，第1季淨利達人民幣105.95億元（約新台幣491.7億元），年增102.55%，超越市場預期，其中，人工智慧（AI） GPU機櫃出貨量大增3.8倍，AI業務全面爆發，將帶動今年業績再戰新高。

工業富聯表示，在AI算力需求持續爆發的帶動下，該公司業績實現「開門紅」，第1季營收人民幣2,510.78億元，年增56.52%，為實現全年兆元人民幣營收目標奠定堅實基礎；第1季淨利105.95億元，年增102.55%，大幅跑贏營收增速，超過市場預期，連續三個季度淨利突破百億元。

對於業績快速增長原因，工業富聯表示，受益於AI算力需求持續爆發，該公司在主要客戶的市場份額穩步提升，以及雲服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長，該公司產品結構持續優化，主營業務經營效益實現穩步提升。

具體業務方面，工業富聯指出，雲計算業務延續高增長態勢，營收年增一倍，成為核心增長引擎。以產品類別來看，AI GPU機櫃出貨量年增3.8倍，AI 特殊應用積體電路（ASIC）伺服器出貨量年增3.2倍。隨著客戶覆蓋範圍持續拓展深化，同時產線自動化交付水準持續升級，整體出貨效率穩步增強，該公司在AI基礎設施領域的領先優勢進一步鞏固。

在通訊及移動網路設備方面，工業富聯說，800G及以上高速交換機出貨量年增1.6倍，季增46%。在備受關注的共同封裝光學（CPO）領域，CPO全光交換機樣機開始出貨，後續隨著市場空間的逐步打開，將為該公司整體盈利質量帶來結構性改善。

展望2026全年，工業富聯表示，AI基礎設施需求仍將保持高景氣度的成長，該公司的核心產品將持續受益於行業紅利，整體營收結構將持續優化，成長動能更加充沛。

FII 營收 人民幣 工業富聯 鴻海

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