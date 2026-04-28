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中華電攜手台日夥伴 展示跨國全光算力網路

中央社／ 台北28日電

中華電信今天在台南攜手台日夥伴共同展示創新IOWN全光網路，結合5G SA與跨區域、跨境算力調度協作的應用成果，反映台日在次世代網路、運算基礎設施與主權AI相關領域的合作進展。

中華電信今天在台南舉辦「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」活動，攜手台日夥伴共同展示創新IOWN全光網路結合5G SA與跨區域、跨境算力調度協作的應用成果，呈現其在AI智慧城市與智慧醫療等關鍵情境下的展示案例。

展示由中華電信、台灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、智邦科技、鈺登科技，偕同日本NTT與台灣恩悌悌系統共同合作，運用「創新全光與無線網路」（Innovative Optical and Wireless Network,IOWN）中「全光網路」（All-Photonics Network,APN）與光電融合技術於運算領域、進而實現低功耗的「IOWN 光運算」應用案例，展現台日合作全光網路發展主權AI新亮點。

中華電指出，展示內容包括運行在「全光網路（APN）」上的台日跨國即時直播翻譯，凸顯低延遲、大容量的全光網路優勢，也同時展示「IOWN光運算」在智慧交通中的AI影像解析應用，實證運算資源的無時差協作以及高速遠端備份。

國科會以國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）的國網雲端算力中心為核心，串聯台南南科、沙崙、台中及新竹等全光網路節點，並與中華電信全區全光網路及AI資料中心進行整合；再透過台日全光網路，與日本AI資料中心進行互連合作。

中華電表示，未來將進一步推動此項合作，逐步建構台灣下一代全光算力網路，發展多元創新應用，後續期望攜手擴展國際市場。今天其他創新應用展示還有全光網路於智慧城市情境下的AI應用成果，如智慧交通道路安全，遠程自駕車操控無時差、弱勢行人偵測、智慧醫療等。

現場還透過4K超高解析度跨國即時連線，結合AI語音辨識與即時雙向翻譯技術，呈現台日雙方即時互動與自然溝通的應用情境；同時展示台日AI資料中心的算力協作示範，呈現跨國運算協作在多元應用場域中的可行性。

中華電信董事長簡志誠表示，因應AI推論與運算需求持續成長，中華電信透過IOWN全光網路相關技術的交流與展示，持續探索未來通訊連結與算力協作的新型態，此次所呈現的跨國連線、AI即時翻譯、智慧醫療與智慧交通等創新應用情境，突破距離及巨量資料即時送收挑戰，作為次世代通訊與應用發展的示範案例，也為產官學研各界提供具體的交流與合作參考。

中華電 台南 智邦科技

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