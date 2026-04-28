安森美與吉利汽車深化戰略合作 共同提升駕駛體驗

全球車用半導體大廠安森美（onsemi）與吉利汽車集團今日宣布，雙方已達成更廣泛的全球戰略合作，旨在加速下一代純電動及混合動力汽車的開發。 此次合作將進一步深化安森美先進碳化矽（SiC）技術在吉利整車平臺中的系統級整合，推動更高效、更快速的電動車研發進程。

在本次合作框架下，吉利展示了SEP浩瀚超級電混系統，該系統電驅核心採用了安森美 EliteSiC 功率技術。 新一代車型可充分發揮高電壓架構優勢，實現更快的加速性能、更長的續航里程，以及顯著縮短的充電時間。

透過實現更高的功率密度，安森美的技術支援在更小、更輕量化的系統中整合更強性能，從而改善整車動態性能並優化車內空間。 同時，增強的熱性能有助於車輛在高負載工況下保持穩定輸出，提升長期可靠性。 這些優勢共同轉化為更加靈敏、高效、精緻的駕駛體驗，讓駕駛者享受到起步更快、動力輸出更順暢，同時減少充電等待時間、實現更長續航。

安森美表示，轉向900V 整車架構的核心意義在於更高效地傳輸電能。 在更高電壓下，整車可在更低的熱損耗和能量損耗情況下輸出更大的功率，這會直接帶來駕駛者的體驗優勢，例如更快的充電速度、更長的行駛里程，以及更強勁、更穩定的性能表現。 安森美 EliteSiC 解決方案正是透過在更高電壓條件下實現更高能效率與可靠性，助力下一代電動汽車在速度、便利性和駕駛體驗上，真正達到消費者的預期。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，電動車市場正進入一個由更高電壓架構和日益複雜的系統所驅動的新階段。 我們與吉利擴大的合作，體現了整車廠與半導體合作夥伴正在更緊密、更早期地開展協作，以共同塑造關鍵的整車設計決策。 透過攜手合作，我們正在賦能電動車實現更高的能效和性能。

吉利汽車集團執行長淦家閱表示，隨著電氣化戰略的推進，吉利汽車與技術合作夥伴之間更緊密的協同變得愈發關鍵。 將安森美技術廣泛整合至我們的浩瀚超級電混系統，正是雙方深化合作的具體體現。 安森美作為關鍵的系統級合作夥伴，使我們在平台設計與工程執行層面實現了更緊密的協同，從而支援我們向全球客戶交付高性能、高能效的電動汽車。