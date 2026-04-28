日月光高雄廠與國家資通安全研究院 聯手構築數位防禦體系

日月光投控旗下日月光半導體今日與國家資通安全研究院舉行正式簽署儀式。儀式由日月光高雄廠副總經理 李政傑 與國家資通安全研究院院長 林盈達 共同出席，雙方完成「國家資通安全聯防、情資分享與合作備忘錄（MOU）」之締結。此項合作旨在因應複雜多變的全球網路威脅，透過技術資源共享與即時情資串聯，強化產業防禦縱深。雙方將聯手實踐國家資安防護政策，藉由產官/產研的深度連結，為半導體場域打造更具韌性的防護牆。

在數位轉型引發的變局下，資安防範已成為企業營運的關鍵命脈。日月光長期將資安治理視為公司發展的根基。藉由導入NIST CSF框架，成功串聯辨識、防護、偵測、應變與復原等環節，打造出立體化的資安護衛體系。為了維持防禦體系的靈敏度，不僅定期委託第三方專業機構進行風險鑑識，更結合紅隊攻防測試與自動化分析技術，建構出一套透明且能自我進化的風險管理體系。

除了鞏固資訊技術（IT）端的屏障，日月光更前瞻性地將防護觸角延伸至營運技術（OT）場域，透過跨維度的場域健診與整合，確保智慧化生產環境的穩定運作。在推動產業標準上亦不遺餘力，不僅積極投入SEMI半導體資安委員會及高科技資安聯盟，協助落實SEMI E187等設備資安規範，更接軌 ISO 27001、IEC 62443 等多項指標性國際認證。這些紮實的技術資產與實務經驗，為此次的聯防合作提供了深厚的專業底蘊。

國家資通安全研究院院長林盈達表示，日月光在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，其成熟的防護能量是強化聯防生態系的重要助力。透過本次合作，國家資通安全研究院將整合資源，共享具備高度實戰價值的威脅情資、最新攻擊手法分析，協助企業在面臨變幻莫測的數位挑戰時，能迅速採取最精準的預警與應變作為。我們期待透過多方體系的緊密對接，共同穩固產業鏈的防禦力，並為高雄在地產業挹注更強大的數位生存韌性，建構一套具備主動偵測與即時反制能力的區域安全防線。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，此次「國家資通安全聯防、情資分享與合作備忘錄」的簽訂，象徵著資安防禦體系邁向更即時、更透明的聯防階段。藉由這項合作機制的建立，我們能更敏銳地預警網路威脅並採取行動，進而確保智慧製造流程與企業核心資產的安全。這項結盟不僅實質強化了日月光的技術防護能量，更透過跨領域的專業交流，建構起穩健的互信防線，進一步鞏固企業在數位轉型趨勢下的核心競爭優勢。