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圓展加速布局AI影音應用 新世代專業影音產品切入高端專業市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）28日宣布推出新一代影音追蹤控制盒AVer MT500，滿足高階市場對於多元影音整合應用的需求。隨著專業場域對 AI 影音自動化與整合解決方案的需求升溫，圓展由傳統單一硬體銷售，升級為以解決方案為核心，積極切入高階專業市場，為營運結構帶來更高附加價值與獲利動能。

在混合教學與遠距協作常規化的趨勢下，專業場域對高效、可擴充的影音系統需求快速成長，傳統多設備、人工操作的架構已成為營運痛點，市場也因此加速轉向整合度更高、操作門檻更低的影音解決方案。圓展新推出的MT500影音追蹤控制盒，透過系統化與自動化設計，協助用戶降低管理成本、提升使用效率，進一步創造更具規模化與價值導向的應用模式。

新世代影音追蹤控制盒MT500鎖定大型講堂、政府機構與多元商用會議等高端專業場域，其核心價值在於「少設定、零干擾、高互動」。在多台攝影機的大型專業會場中，MT500支援雙 4K 影像輸出，完美同步現場大螢幕顯示與遠端串流錄製需求，為現場與線上觀眾打造頂級的影音新體驗。

此外，MT500內建聲音追蹤功能，能無縫整合圓展攝影機與多款國際主流麥克風，搭配一系列AI功能，把原本需要專業導播操作的複雜工序轉換為智慧化處理，實現近乎全自動化的鏡頭調整；即使在多攝影機與長時間運作的情境下，MT500也能維持穩定且自然的影像切換，減少對專業導播或技術人員的依賴。

圓展

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