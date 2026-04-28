深化東南亞地區布局 匯鑽科泰國新廠正式動工

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）擴大東南亞布局，今（27）日於泰國大城府舉行新廠動土典禮，第一期預計投入新台幣三億元建廠及購置機台設備，目標打造為光通訊與硬碟之高階轉型中心基地。董事長花鐳哲表示，為配合全球產業移轉浪潮，擴大東南亞地區據點佈局，配合客戶需求提供就近服務，新廠第一期預計今年底正式落成，待通過客戶驗證後即可放量生產，可望於年底實現產能翻倍成長，為公司下一階段成長奠定堅實基礎。

隨全球供應鏈重組，大量光通訊模組產能轉往泰國製造，帶動對高階精密表面處理配套的高度需求。為搶占市場先機，匯鑽科已先行於泰國舊廠區新增一條「高階光收發模組電鍍產線」，專門生產 800G以上的高階產品。該產線預計於今年第3季投入量產，目標月產能上看50萬套，能立即銜接客戶轉往泰國製造的強勁需求，展現公司極高的執行效率。

根據研調機構集邦科技預估，2025年全球800G以上的光收發模組為2400萬組，2026年將增至近6300萬組，成長幅度高達2.6倍，顯示市場具備龐大潛在發展空間。

面對 AI 伺服器對傳輸速度與儲存容量的嚴苛要求，匯鑽科積極投入高階技術研發，針對次世代光通訊技術，公司正專注於高階 CPO 模組相關的表面處理製程研發，以應對 AI 算力中心對於更低功耗、更高頻寬的傳輸需求。

此外，泰國新廠也同步擴展硬碟（HDD）電鍍業務，隨AI帶動巨量資料儲存需求，匯鑽科將技術延伸至 AI 專用之大容量硬碟高階製程，以半導體級表面處理技術全面取代傳統電泳塗裝，確保硬碟在高負載環境下的穩定性與耐用度。泰國為全球硬碟生產與出口重鎮，多間國際知名核心硬碟製造商均於當地設立據點，且長期與匯鑽科合作，根據Krungsri Research顯示，2026-2028 年間泰國HDD 生產預計將以年均 6.5-7.5%之速度成長，隨著公司新廠產能陸續開出，公司將全面抓緊在地化供應龐大商機，為未來營運挹注營收成長新動能。

匯鑽科除光通訊與儲存布局，在AI散熱領域也有實質進展。憑藉深厚的精密電鍍經驗，公司自去年第4季正式進入AI水冷散熱領域，新產品驗證進度明朗，預計於今年下半年正式進入量產營收貢獻期。

展望未來，隨著泰國新廠於年底落成，2026 年產能有望實現翻倍成長。匯鑽科將持續從傳統電子零組件處理，全面轉型至高成長的光通訊、AI儲存與水冷散熱等先端領域，透過垂直整合與在地化生產，為股東創造長期穩定的價值成長。