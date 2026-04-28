快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

深化東南亞地區布局 匯鑽科泰國新廠正式動工

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
匯鑽科泰國新廠今日舉行動工典禮，泰國AI伺服器硬碟前三大金屬供應商與泰國CPO光模塊前三大金屬供應商蒞臨共襄盛舉。新廠第一期預計投入新台幣3億元，並於今年開始挹注營收成長。圖／匯鑽科提供
匯鑽科泰國新廠今日舉行動工典禮，泰國AI伺服器硬碟前三大金屬供應商與泰國CPO光模塊前三大金屬供應商蒞臨共襄盛舉。新廠第一期預計投入新台幣3億元，並於今年開始挹注營收成長。圖／匯鑽科提供

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）擴大東南亞布局，今（27）日於泰國大城府舉行新廠動土典禮，第一期預計投入新台幣三億元建廠及購置機台設備，目標打造為光通訊與硬碟之高階轉型中心基地。董事長花鐳哲表示，為配合全球產業移轉浪潮，擴大東南亞地區據點佈局，配合客戶需求提供就近服務，新廠第一期預計今年底正式落成，待通過客戶驗證後即可放量生產，可望於年底實現產能翻倍成長，為公司下一階段成長奠定堅實基礎。

隨全球供應鏈重組，大量光通訊模組產能轉往泰國製造，帶動對高階精密表面處理配套的高度需求。為搶占市場先機，匯鑽科已先行於泰國舊廠區新增一條「高階光收發模組電鍍產線」，專門生產 800G以上的高階產品。該產線預計於今年第3季投入量產，目標月產能上看50萬套，能立即銜接客戶轉往泰國製造的強勁需求，展現公司極高的執行效率。

根據研調機構集邦科技預估，2025年全球800G以上的光收發模組為2400萬組，2026年將增至近6300萬組，成長幅度高達2.6倍，顯示市場具備龐大潛在發展空間。

面對 AI 伺服器對傳輸速度與儲存容量的嚴苛要求，匯鑽科積極投入高階技術研發，針對次世代光通訊技術，公司正專注於高階 CPO 模組相關的表面處理製程研發，以應對 AI 算力中心對於更低功耗、更高頻寬的傳輸需求。

此外，泰國新廠也同步擴展硬碟（HDD）電鍍業務，隨AI帶動巨量資料儲存需求，匯鑽科將技術延伸至 AI 專用之大容量硬碟高階製程，以半導體級表面處理技術全面取代傳統電泳塗裝，確保硬碟在高負載環境下的穩定性與耐用度。泰國為全球硬碟生產與出口重鎮，多間國際知名核心硬碟製造商均於當地設立據點，且長期與匯鑽科合作，根據Krungsri Research顯示，2026-2028 年間泰國HDD 生產預計將以年均 6.5-7.5%之速度成長，隨著公司新廠產能陸續開出，公司將全面抓緊在地化供應龐大商機，為未來營運挹注營收成長新動能。

匯鑽科除光通訊與儲存布局，在AI散熱領域也有實質進展。憑藉深厚的精密電鍍經驗，公司自去年第4季正式進入AI水冷散熱領域，新產品驗證進度明朗，預計於今年下半年正式進入量產營收貢獻期。

展望未來，隨著泰國新廠於年底落成，2026 年產能有望實現翻倍成長。匯鑽科將持續從傳統電子零組件處理，全面轉型至高成長的光通訊、AI儲存與水冷散熱等先端領域，透過垂直整合與在地化生產，為股東創造長期穩定的價值成長。

新台幣 光通訊 泰國

延伸閱讀

佳必琪法說會／繼光銅並進後 高功率線將成為新的成長引擎

台達電 AI 電源銷售看增 營運有望更上一層樓

立盈中科、南科雙引擎齊發 智慧化產線同步提升稼動率

南亞科漲逾8% 法人仔細解析是否進入輝達供應鏈

相關新聞

英業達砸逾32億元 桃園大溪打造AI伺服器新產能

英業達（2356）宣布，將斥資超過32億元取得桃園大溪廠房及採購設備、廠務工程等標案。英業達指出，未來該廠房將會鄰近既有大溪廠，成為AI伺服器的新生產基地。

企業資安挑戰升級 普鴻推新作業系統 Harden OS

隨著網路攻擊手段日新月異，企業資安挑戰的不斷升級。為了協助企業建立堅不可摧的數位防線，資訊服務廠普鴻資訊（6590）28日發表專為高安全需求環境設計的新世代企業級強化作業系統Harden OS。

AI 正式走進董事會 台灣人工智慧學校啟動董監事AI治理必修課

台灣人工智慧學校（AIA）今日在台北萬豪酒店舉辦「2026 董監事AI大講堂」，除了協助推動企業金融治理，為上市櫃公司董事、監察人及公司治理主管提供系統化的 AI 治理框架與決策指引，宣示 AI 已正

104發布「2026年科技業人才報告書」 人才缺口19.3萬 外派美國翻倍

AI發展，科技人才扮演重要角色。104獵才顧問用AI替中高階工作者推出的專業亮點加速器「104 AI職涯顧問」發布《2026年科技業人才報告書》，2026年科技業每月人才缺口達19.3萬人，當中以軟體

台灣大賣 MacBook Neo 胭粉色最受歡迎

台灣大哥大（3045）於24日正式開賣Mac，台灣大29日宣布，銷售表現亮眼，其中以兼具輕巧設計與日常效能的MacBook Neo，以及兼顧行動生產力與多工需求的MacBook Air最受消費者青睞，

台積電 3DFabric 聯盟壯大一線載板廠全到齊 新增納入臻鼎

台積電（2330）因應先進製程的多元需求高速成長，配套的3DFabric 聯盟也持續壯大，海內外一線載板廠也已全到齊，依據最新技術論壇簡報顯示，台積電3DFabric聯盟載板夥伴除了首批夥伴載板龍頭欣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。