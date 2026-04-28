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英業達砸逾32億元 桃園大溪打造AI伺服器新產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）宣布，將斥資超過32億元取得桃園大溪廠房及採購設備、廠務工程等標案。英業達指出，未來該廠房將會鄰近既有大溪廠，成為AI伺服器的新生產基地。

英業達董事會28日通過，將以8.68億元採購位在桃園大溪的土地及廠房，預計將取得土地面積約3,837.07平方公尺、建物面積1萬345.48平方公尺，同時也將投入24.07億元用在採購生產設備及廠務工程等相關應用，本次投資金額合計將達32.75億元。

英業達指出，新購廠房將會鄰近既有大溪廠房，且未來將會成為英業達在AI伺服器的新生產基地。總經理蔡枝安先前曾表示，公司未來將會透過建構液冷基礎建設及測試能量等相關布局，以跟上未來AI伺服器散熱的主要趨勢。

英業達公告3月合併營收為875.63億元、月成長71.9％，創下單月歷史新高，相較去年同期明顯增加47.1％，累計今年首季合併營收為2,003.11億元、季增17％、年成長27.6％，改寫單季新高。

營收 土地 伺服器

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