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神腦啟動母親節企劃 推電池回春專案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

神腦國際（2450）28日宣布啟動2026母親節「寵媽馨機」企劃，針對iPhone推出「讓愛續航：電池回春專案」，並嚴選三款象徵優雅與智慧的「紫色系」新機。今年神腦不只提供專業維修，更要成為每一位子女背後最可靠的後援，助您完成「守護母親生活、維繫情感連結」的人生目標。

專業維修：不只是修復手機 更是修復「斷開的連結」

神腦觀察到許多媽媽的手機電池早已老化，卻因不捨換機而默默忍受頻繁斷電的焦慮。神腦國際發現，顧客來神腦門市維修手機，真正想完成的目標是「確保能隨時聯絡到心愛的家人」。因此，神腦將維修服務升級為一種體貼的展現，讓子女能以專業的選擇，成為家中智慧生活的守護者。

為了呼應媽媽在家庭中溫柔而堅定的角色，神腦國際商品部今年以「紫色」為題，推薦Google Pixel 10a、vivo V70 FE、OPPO A6x等三款能提升媽媽生活品質的智慧首選。此外，神腦國際以「雙路徑、雙預約」服務，助您成為媽媽智慧生活最可靠的守護者。

今年母親節，神腦邀請您一同成為那個「懂生活、更懂愛」的守護者。透過神腦全通路「寵媽馨機」活動，參與維修或購機還有機會抽中最高$520元神腦幣，將「我愛您」的心意轉化為實質的回饋。神腦承諾，將持續以最專業的原廠零件與工程技術，守護全台家庭最珍貴的聯繫。

家人 手機 神腦

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