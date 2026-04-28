佳必琪擴3倍矽光子研發人力 1.6T高速模組增美系客戶

連接元件廠佳必琪今天在線上法人說明會中表示，看好「光銅並進」趨勢，矽光子研發團隊已擴充3倍研發人力，其中1.6T高速傳輸Loop Back（光纖迴路器）模組，今年新增1家美系新客戶，累積已打進2家美系大廠供應鏈。

佳必琪今天舉行法說會，負責光通訊技術的協理孫積賢表示，佳必琪持續投入矽光子相關技術及產品開發，根據公司規劃的發展藍圖，今年推出1.6T 2xDR4相關產品，2027年再推出3.2T NPO（近封裝光學）產品，2028年推進到6.4T產品。

孫積賢表示，佳必琪的1.6T Loop Back模組，繼去年第4季取得1家美系交換機大廠認證，今年又取得1家美系新客戶認證通過，累積已打進2家美系大廠供應鏈。此外，1.6T光模組也已送樣美系客戶認證中。

另外，佳必琪表示，也與歐系電信傳輸公司合作，開發電信級小型化光收發模組。

佳必琪表示，持續投入光子積體電路（PIC）與TIC等光通訊相關技術開發，並取得多項專利。為此，矽光子研發團隊已擴充3倍人力，並且同步加大相關硬體設備投資。

佳必琪受惠AI伺服器建置風潮，囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶，成功打進AI伺服器供應鏈，帶動這兩年營運強勁成長，去年AI相關產品營收占比已經過半。

佳必琪2025年營收新台幣75.79億元，年增12%，續創歷史新高，惟受匯率波動等因素影響，歸屬母公司淨利10.58億元，比2024年略減0.2%，為歷史次高，每股稅後純益8.67元。佳必琪表示，看好光通訊將是接下來重要營運成長動能。