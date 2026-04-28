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瑞昱獲總統創新獎 賴總統：鞏固台灣半導體領先地位

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統28日出席「總統創新獎頒獎典禮」，他恭喜獲獎的「瑞昱半導體股份有限公司」，瑞昱（2379）身為全球第七大無晶圓IC設計公司，從AIoT到電動車，不僅帶動產業高階轉型，更鞏固台灣在全球半導體無可取代的領先地位；該公司的晶片不僅讓台灣連結國際，也讓科技發展更加迅速。

賴總統提到，除了以晶片聞名世界，台灣最美麗的風景就是人，他肯定「One-Forty」的年輕朋友們創立移工學習平台，陪伴超過10萬名移工朋友學習成長，推動校園與企業的友善環境，搭起台灣社會與移工朋友之間的重要橋梁，讓台灣更加溫暖而美麗。

賴總統說，創新不只是朝著未來勇往直前，也要停下腳步回頭凝視我們的根源，並向拍片記錄台灣半導體發展歷程的蕭菊貞導演致上最高敬意。蕭菊貞30年來透過《造山者》、《紅葉傳奇》等重要作品，詳細記錄了台灣社會變遷、展現台灣人精神，為台灣的產業發展過程留下國家級文化記憶。

賴總統接著談到，國家在成長、社會在進步，人民的健康一定要優先照顧。因此要向王榮德教授致敬，王教授是國家職業醫學專科制度的重要推手，長期投身職業病研究，對職業醫學、勞工安全、健保決策、公共衛生都有巨大貢獻；感謝王教授用科學實證守護勞工的健康與安全。

青年組方面，賴總統恭喜及肯定「悠由數據」總經理吳君孝，懷抱著資料科學家的熱忱和使命感，帶領團隊開發「AI作物土壤監測系統」，運用衛星光譜和演算法，讓台灣智慧農業更加精準、有效率，並將台灣經驗推廣到全世界32個國家，這是一個結合農業與科技的成功外交，非常不簡單。

賴總統強調創新的起點是為了解決問題，創新沒有標準答案，但有共同目標，是要讓國家更進步、社會更繁榮、人民更幸福，讓世界因台灣變得更好。未來政府將持續作國人的靠山，營造更自由開放的創新環境，用多元的創新力，在國際各個領域綻放耀眼的台灣之光。

瑞昱 半導體 賴清德

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