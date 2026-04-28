全光網路具潛力改變耗電模式 蕭美琴肯定Game Changer

副總統蕭美琴28日出席「主權AI-全光網路智慧城市應用發布會及第1屆AI IMPACT大南方成果展」開幕。她說，全光網路通訊具備低延遲、大容量及高韌性的特色，同時具有改變電力消耗模式的潛力，未來若能藉此提出新解方，將有機會成為改變產業格局的關鍵突破（Game Changer）。

蕭美琴致詞表示，很榮幸受邀出席此項攸關台灣智慧城市發展及應用的活動，感謝現場產、官、學、研各界先進共襄盛舉，除了見證新技術的發布，更展現台灣與國際夥伴緊密結盟、共同形塑未來科技樣貌的決心。

蕭美琴認為，台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，也積極讓這股創新能量扎根在台灣的土地上。賴清德總統上任後致力推動「均衡台灣」，就是希望打破過去單一區域的發展侷限，在台灣轉型升級的過程中，讓每個城市都能夠找到屬於自己的戰略位置。

蕭美琴表示，政府推動「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙智慧綠能科學城為核心，串聯嘉義、台南、高雄及屏東等南部科學園區與產業廊帶，這不僅是地方建設，更是台灣面對全球AI競爭的重要國家級布局。

她提到，尤其近年沙崙快速發展，已成為南部產業創新與科技應用的重要引擎，每次造訪都有不同的驚喜、突破以及科技發展成果的展現，令人驚艷與感動。

蕭美琴說，首屆「AI IMPACT」的成果展現，是國科會主委吳誠文、各部會、學界、醫界等跨部會與產業合作共同努力的成果，涵蓋智慧城市治理、智慧健康等多元應用，也是AI從實驗室走入城市治理與民眾日常生活的具體展示。

蕭美琴提到，面對全球AI競賽，台灣擁有深厚的半導體與資通訊基礎。但未來的競爭不能只停留在硬體製造的優勢，必須進一步掌握關鍵技術、基礎設施與應用場域。

她說，因此政府推動AI新十大建設，希望在既有產業基礎上，布局台灣下一階段的競爭力，包括矽光子、量子運算，以及智慧機器人等，並讓百工百業都能夠自AI中受惠，達到均衡台灣與AI普及化的目標。

蕭美琴表示，「主權AI」與「全光網路通訊」為此次活動主軸。近期她曾向專家請教，了解該技術具備低延遲、大容量及高韌性的特色，最令人振奮的是同時具有改變電力消耗模式的潛力。

她指出，尤其在全世界面臨新的算力建設及能源需求壓力之際，若能透過全光網路通訊的驗證提出新解方，相信將有機會成為改變產業格局的關鍵突破（Game Changer）。

蕭美琴也說，發展AI不只需要晶片，更需要完整的算力、資料、網路與應用整合能力；而台灣產業的持續成長，也奠基於與國際社會的緊密連結。

她提到，在全光網路通訊領域，台灣與日本已建立重要的產業夥伴關係，台灣具備系統整合的優勢與基礎，日本則在光學與通訊技術方面擁有深厚實力，雙方透過優勢互補，可共同打造下一世代智慧應用與產業生態系，攜手開拓國際市場，成為台灣持續向前的重要動能。