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微星攜手環球睿視AIspeakin 打造語音AI邊緣運算解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星攜手環球睿視AIspeakin 打造語音AI邊緣運算解決方案。微星／提供
微星攜手環球睿視AIspeakin 打造語音AI邊緣運算解決方案。微星／提供

隨著生成式 AI 與邊緣運算技術持續演進，語音與語意理解正快速成為企業智慧化升級的關鍵核心。微星（2377）宣布攜手環球睿視（Ubestream），整合其語音 AI 平台 AIspeakin 與 MSI EdgeXpert 邊緣運算解決方案，共同打造高效能、低延遲且兼具資料隱私優勢的語音 AI 應用，加速企業 AI 落地。

本次合作由微星 EdgeXpert 平台提供穩定且高彈性的邊緣運算架構，支援多元硬體配置，並可依不同應用場景進行最佳化部署。透過整合 AIspeakin 的語音辨識（ASR）、語意理解（NLU）與多語即時翻譯技術，企業可實現「無需預先設定語言」的智慧語音互動體驗，並於邊緣端完成推論處理，有效降低延遲並提升資料安全性。

此解決方案可廣泛應用於智慧製造、智慧服務、智慧零售及公共場域等情境，例如即時語音翻譯、AI 語音客服與語音導引系統，協助企業提升營運效率並優化使用者體驗。

微星科技工業電腦事業部協理周麗蘭表示：「EdgeXpert 致力於成為企業導入 AI 的關鍵平台。透過與環球睿視的合作，我們成功將語音 AI 技術整合至邊緣運算架構中，協助客戶在即時性、穩定性與資料隱私方面取得最佳平衡。我們也將持續與生態系夥伴合作，推動更多實際可落地的 AI 應用。」

此外，雙方亦將於 COMPUTEX Taipei 2026 展出此語音 AI 解決方案，現場將以 Intel 平台為基礎，搭配微星BOX IPC MS-C926, MS-C927展示語音 AI 的即時運算能力與互動應用。

透過此次合作，微星持續深化 Edge AI 生態系布局，結合語音 AI 與邊緣運算技術，推動 AI 應用從雲端延伸至邊緣，為各產業帶來更高效率與更智慧的數位轉型動能。

微星 語言

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