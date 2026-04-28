經濟部第二屆智慧創新大賞 仁寶代理AI獲銀牌

經濟部舉辦第二屆「智慧創新大賞」公布得獎名單，由仁寶（2324）共同軟體研發本部AI團隊以代理式AI專案「AI Agent for PC Test Automation」榮獲銀牌。

該競賽聚焦代理式AI與邊緣智慧應用，匯聚產學界創新成果，仁寶AI團隊在來自36國、共1,487個團隊中的激烈競賽中脫穎而出。此獎項表彰具備市場潛力與技術創新之卓越案例，展現仁寶在代理式 AI（Agentic AI）領域的領先優勢與創新能量。

本次獲獎專案以AI Agent技術為核心，導入在品質檢測環節，核心目標在解決傳統PC測試中高度依賴人工、難以維護的自動化腳本且無法大規模擴張的痛點。仁寶AI團隊透過自主研發的代理式AI架構，系統具備 「Think（邏輯規劃）」、「Act（自主執行）」與「Verify（精準驗證）」的完整循環能力，突破傳統自動化測試的瓶頸。並在關鍵節點導入 HITL（Human-in-the-Loop，人機協作）機制，確保代理測試決策的最高準確性，為智慧製造與品質管理帶來具體效益。

仁寶電腦共同軟體研發本部陳益昌副總經理表示，這次能在近1,500組海內外優秀團隊中突圍，並榮獲銀獎，是對仁寶軟體研發實力與產業AI化的高度認可。「這次獲獎不僅是屬於團隊的榮譽，我們更希望透過此次競賽，讓仁寶電腦的智慧轉型力與創新研發能量，再次被世界所看見。」