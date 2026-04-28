企業資安挑戰升級 普鴻推新作業系統 Harden OS

隨著網路攻擊手段日新月異，企業資安挑戰的不斷升級。為了協助企業建立堅不可摧的數位防線，資訊服務廠普鴻資訊（6590）28日發表專為高安全需求環境設計的新世代企業級強化作業系統Harden OS。

Harden OS 並非全新產品，其技術基底是自普鴻為金融業硬體安全模組（HSM）量身打造的作業系統進化而來，為最高資訊安全標準的HSM提供一個預設安全、高度可信的運行環境。

因應近年國家資通戰略、地緣政治顧慮與供應鏈安全成為重點指導方針，普鴻資訊推出了進化的新世代Harden OS V6，旨在為企業的關鍵應用程式提供一個跟HSM相同安全等級的核心。

普鴻資訊董事長林群國指出，普鴻資訊基於「資安國造、進口替代」的核心戰略，除了最核心的加解密技術與金融應用外，整體系統上一個關鍵節點就是作業系統。普鴻自行研發的Harden OS 作業系統以高安全性、預先合規以及在地化的強力支援，協助了企業客戶因應愈發迫切的資安合規、簡化維運與優化成本的需求，也提供了堅實的長期支援與供應鏈安全，是客戶最安心的選擇。